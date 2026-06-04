Πτώση άνω του 3% για το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα Τραμπ για αποκλιμάκωση του πολέμου

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν περαιτέρω πτώση περίπου 3% σήμερα (4.6.2026), μετά από πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι απρόθυμος να ξαναρχίσει έναν πλήρη πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πρόσφατες συγκρούσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 3,5% στα 92,64 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν πτώση άνω του 3% στα 94,78 δολάρια ανά βαρέλι. Ο Τραμπ είπε στους βοηθούς του ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας μόνο εάν το Ιράν σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, επιμένοντας ότι η εβδομαδιαία παύση των αεροπορικών επιδρομών παραμένει άθικτη παρά τη σταθερή ροή βίαιων αψιμαχιών.

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Η απροθυμία του προέδρου να αναζωπυρώσει τον πόλεμο υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι πρόθυμος να αντέξει μικρότερες αναζωπυρώσεις για εβδομάδες -ή και μήνες- για να αποφύγει μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο θα κρατήσει. Η Χεζμπολάχ λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση στη Βηρυτό.

Η εκεχειρία φάνηκε να βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε διακόψει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν υποστηρίζει τους μαχητές της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι οποίοι έχουν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.