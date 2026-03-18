Το πετρέλαιο στο «ψυχολογικό φράγμα» των 100 δολαρίων το βαρέλι, με ασθενή πτωτική τάση καθώς παραμένει τεταμένο το κλίμα

Ισχυρό αποδεικνύεται το «ψυχολογικό φράγμα» των 100 δολάρια για το πετρέλαιο που σταθεροποιείται πάνω από αυτά τα επίπεδα παρά την μικρή υποχώρηση από τις χθεσινές συναλλαγές στον απόηχο των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από τα 103 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη (18.3.2026), μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και βασικής προσωπικότητας στην ηγεσία της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η ανησυχία των αγορών εντάθηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις υψηλόβαθμου στελέχους του ιρανικού καθεστώτος, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να καταστεί ασφαλές για τη ναυσιπλοΐα στο άμεσο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, το πετρέλαιο ενισχύθηκε πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει οριακά χαμηλότερα.

Η κατάσταση αυτή μετακυλίεται ήδη στις αντλίες, με σημαντικό κόστος για τους καταναλωτές. Στα πρατήρια των ΗΠΑ, η μέση τιμή της βενζίνης αυξάνεται στα 3,79 δολάρια το γαλόνι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Εντωμεταξύ, το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που στοχεύουν στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας. Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν την έκκληση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για υποστήριξη στην προστασία της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ αργότερα εγκατέλειψε τις προσπάθειες να συσπειρώσει τους εταίρους για τον πόλεμο με το Ιράν και επέκρινε τα συμμαχικά έθνη. Ωστόσο, το Ιράν έχει επιτρέψει την ασφαλή διέλευση ορισμένων πλοίων μέσω της στενής πλωτής οδού, ανάλογα με τις διπλωματικές σχέσεις τους.