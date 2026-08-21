Χρηματιστήρια: Άνοδος με ναυαρχίδα τις τράπεζες στην Αθήνα – Στο πράσινο και η Ευρώπη

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Οι τιμές των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυξάνονται σημαντικά αν και με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Euronext Athens.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών βρίσκεται πάνω από τις 2.620 μονάδες σημειώνοντας άνοδο λίγο λιγότερο από 1%.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, της Elvalhalcor, της Εθνικής και της Eurobank.

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Στον κλάδο των τραπεζών που παρασύρει τις μετοχές προς τα πάνω, εκτός από την Εθνική και την Eurobank σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι μετοχές της Alpha Bank και της Πειραιώς σε ποσοστό άνω του 1%.

Ανοδικά κινούνται 64 μετοχές, 14 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Σταθερή άνοδος στην Ευρώπη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 50 καταγράφει άνοδο κοντά στο 0,40%, ενώ κοντά στο 0,20% κινούνται οι αυξήσεις στους δείκτες σε Παρίσι, Λονδίνο και Φρανκφούρτη.