Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Χρηματιστήρια: Άνοδος με ναυαρχίδα τις τράπεζες στην Αθήνα – Στο πράσινο και η Ευρώπη

Επιστρέφουν οι αγοραστές και στις ευρωπαϊκές μετοχές
Stock market boom, financial gains, safe investment concept. Green arrow soaring over financial figures. Digital 3D render.
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Οι τιμές των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυξάνονται σημαντικά αν και με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Euronext Athens.

O Γενικός Δείκτης Τιμών βρίσκεται πάνω από τις 2.620 μονάδες σημειώνοντας άνοδο λίγο λιγότερο από 1%.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, της Elvalhalcor, της Εθνικής και της Eurobank.

Στον κλάδο των τραπεζών που παρασύρει τις μετοχές προς τα πάνω, εκτός από την Εθνική και την Eurobank σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι μετοχές της Alpha Bank και της Πειραιώς σε ποσοστό άνω του 1%.

Ανοδικά κινούνται 64 μετοχές, 14 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Σταθερή άνοδος στην Ευρώπη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 50 καταγράφει άνοδο κοντά στο 0,40%, ενώ κοντά στο 0,20% κινούνται οι αυξήσεις στους δείκτες σε Παρίσι, Λονδίνο και Φρανκφούρτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
273
130
126
116
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Οι μειωμένες εισροές LNG, σε συνδυασμό με τη ζήτηση ενέργειας για κλιματιστικά εν μέσω καύσωνα, έχουν επιβραδύνει την αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη
FILE PHOTO: A flame rises from a gas flare at the Dangote Industries oil refinery and fertilizer plant site in the Ibeju Lekki district of Lagos, Nigeria.
Newsit logo
Newsit logo