Χρηματιστήρια: Σε αναζήτηση κατεύθυνσης ο ΓΔ στην Αθήνα – Διστακτική άνοδος στην Ευρώπη

Οριακές διακυμάνσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το σημερινό (21.4.2026) άνοιγμα, σε μια συνεδρίαση που οι επενδυτές εμφανίζονται αναποφάσιστοι και οι τιμές των μετοχών αναζητούν κατεύθυνση, ενώ μεικτή εικόνα επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Επιλεκτικές αγορές σημειώνονται σε μετοχές τραπεζών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αποτέλεσμα ο τραπεζικός δείκτης να καταγράφει μικρή άνοδο που δεν ξεπερνά το 0,5%. Ανάλογη είναι η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ενώ σταδιακά παρατηρείτουνται αγορές και σε δεικτοβαρείς μετοχές.

Ως αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης που άνοιξε με πτώση κοντά στα χθεσινά επίπεδα, τείνει να ανακάμψει. Η αξία των συναλλαγών πλησιάζει τα 35 εκατ. ευρώ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil, του ΟΤΕ και της Εθνικής. Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC και της Metlen. Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 16 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Εντωμεταξύ, ίδια τάση επικρατεί και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Λίγο μετά το άνοιγμα, ο δείκτης CAC40 στο Παρίσι κερδίζει περίπου 8 μονάδες σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης εμφανίζει κέρδη γύρω στο 0,6 – 0,7% ενώ οριακή άνοδος καταγράφεται και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου .