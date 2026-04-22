Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικό άνοιγμα στην Αθήνα – Ήπια άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (22.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 17,79 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές του ΔΑΑ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6620 ευρώ ανά μετοχή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.246,95 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,61%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,05%) και του ΟΤΕ (+0,93%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-5,57%), της Coca Cola HBC (-2,21%), Alpha Bank (-1,44%) και της Εθνικής (-1,10%).

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 38 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+2,68%) και Profile(+2,52%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-11,48%) και ΔΑΑ (-5,57%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί παράτασης μέχρι νεωτέρας της κατάπαυσης πυρός με το Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,18%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,11%, ο DAX στη Φρανκφούρτη κερδίζει 0,17% και ο γαλλικός CAC χάνει 0,09%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο αυξάνεται κατά 0,09% και ο ισπανικός IBEX 35 μειώνεται κατά 0,06%.