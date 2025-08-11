Αλλαγές στα ATM: Δωρεάν από σήμερα οι αναλήψεις μετρητών – Πλαφόν στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων

Καταργούνται πλήρως από σήμερα (11.8.2025) οι χρεώσεις στα ΑΤΜ για αναλήψεις μετρητών, ενώ την ίδια ώρα με βάση τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών και καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ρύθμιση για τα ΑΤΜ στοχεύει σε άμεση ελάφρυνση του κόστους για τους πολίτες. Προβλέπει ακόμη κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη, καθώς και μηδενικές χρεώσεις σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Όλες οι ερωτήσεις υπολοίπου γίνονται δωρεάν, ανεξάρτητα από τράπεζα ή πάροχο.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.

Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

Το νέο πλαίσιο απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών για δίκαιες και διαφανείς χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές.