Ο Μασούτης πήρε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Κρητικός

Μετά την εξαγορά ο τζίρος της Μασούτης εκτοξεύεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με δίκτυο πάνω από 1.000 καταστήματα
Σε φάση ολοκλήρωσης βαίνει η συμφωνία Μασούτη και Κρητικού, για την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη, μετά το πράσινο φως που έδωσε την Παρασκευή (15.5.2026) η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα (16.5.2026) η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την απόφασή της για την έγκριση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μασούτης, με ιστορία 49 χρόνων και εφαλτήριο τη Θεσσαλονίκη, το 2025 εμφάνιζε κύκλο εργασιών 1,2 δισ. ευρώ με δίκτυο περίπου 400 καταστημάτων ενώ μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός ο κύκλος εργασιών της Μασούτης εκτοξεύεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με δίκτυο πάνω από 1.000 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το μεγαλύτερο δίκτυο εταιρικών και συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Η Μασούτης ενισχύει επίσης τη θέσης της σε υποδομές και ακίνητα. Ήδη διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα logistics center στα Βαλκάνια επιφάνειας 62.000 τ.μ. σε οικόπεδο 145 στρεμμάτων.

Επίσης, η εύλογη αξία ιδιόκτητων κτιρίων και εγκαταστάσεων που διαθέτει φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 350 εκατ. ευρώ την επόμενη ημέρα της εξαγοράς. 

Εντωμεταξύ, πρόσφατα εγκαινιάστηκε το νέο Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες, ένα project μικτής χρήσης, όπου το λιανεμπόριο συνδυάζεται με οικιστική ανάπτυξη, σε μια περίοδο που η εξεύρεση μεγάλων οικοπέδων στην Αττική γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Το πλάνο της Μασούτης είναι να μεγαλώσει ο αριθμός των Grand Μασούτης, αν και το real estate αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για μεγάλους χώρους δεν είναι εύκολο, όπως ανέφερε σε σχετική παρουσίαση (2.4.2026) ο CEO της εταιρείας, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης.

