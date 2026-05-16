Μαστορέματα από 7 στους 10 Έλληνες για να περικόψουν έξοδα – Η τάση ενισχύει τον ανταγωνισμό στην αγορά του DIY

H νέα τάση του DIY (Do It Yourself) ή στα ελληνικά («Κάν’ το μόνος σου»), έχει αφομοιωθεί σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά, με όφελος κυρίως την μείωση των εξόδων, κάτι που επιβεβαιώνει έρευνα της Leroy Merlin για Ελλάδα και Κύπρο.

Η έρευνα δείχνει ότι 7 στους 10 Έλληνες και 8 στους 10 Κύπριους δηλώνουν εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητες DIY, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πρακτική αυτή αποτελεί πλέον μια ευρέως διαδεδομένη επιλογή στα νοικοκυριά, που κύριο στόχο έχει την συγκράτηση των εξόδων.

Οι πολίτες που τολμούν να διαχειριστούν μόνοι τους τις μικροεργασίες δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες ή ειδικοί τεχνίτες. Σύμφωνα με την έρευνα της Leroy Merlin, για τη χρονιά του 2025, το 71% των Ελλήνων δηλώνει ικανό σε DIY δραστηριότητες – με έμφαση στο βάψιμο, τις μικροεπισκευές και τη συναρμολόγηση επίπλων. Αντίστοιχα, στην Κύπρο το ποσοστό αγγίζει το 80%.

Ποιοι κάνουν τα «μερεμέτια»

Η ενασχόληση με εργασίες για το σπίτι δεν περιορίζεται πλέον από φύλο ή ηλικία, αλλά αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη και δυναμική δραστηριότητα. Στην Ελλάδα, οι άνδρες εμφανίζονται οριακά πιο εξοικειωμένοι (72%), με τις γυναίκες να ακολουθούν πολύ κοντά (70%). Αντίστοιχα, στην Κύπρο, τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 81% για τους άνδρες και 79% για τις γυναίκες, αναδεικνύοντας μια εικόνα σχεδόν απόλυτης ισορροπίας.

Στην Ελλάδα, οι νεότερες ηλικίες οδηγούν την τάση, με το 77% των 18–24 και το 75% των 25–34 να δηλώνουν εξοικείωση με το DIY, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα γενιά υιοθετεί ενεργά τη φιλοσοφία «Κάν’ το μόνος σου». Στην Κύπρο, η ηλικιακή ομάδα 35–54 ετών παραμένει η πιο δραστήρια, αποτυπώνοντας τη σύνδεση του DIY με την καθημερινότητα της παραγωγικής ηλικίας.

Γεωγραφικά χαρακτηριστικα

Όσον αφορά στην γεωγραφική διάσταση του φαινομένου, η έρευνα της Leroy Merlin δείχνει ότι το DIY ξεπερνά πλέον τα τοπικά όρια και εξελίσσεται σε καθημερινή πρακτική για τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα, περνώντας από επιλογή σε συνήθεια.

Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, όπου καταγράφονταν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών, το 2025 η εξοικείωση εμφανίζεται πιο ομοιόμορφα

κατανεμημένη, αναδεικνύοντας μια ευρεία και ισορροπημένη παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στα Νησιά Αιγαίου και την Κρήτη (77%), ενώ ακολουθούν η Βόρεια Ελλάδα (73%) και η Αττική (70%). Στην Κεντρική Ελλάδα, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 67%, επιβεβαιώνοντας ότι το DIY αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική σε κάθε γεωγραφική ενότητα.

Η αγορά του «Do It Yourself»

Η συνεχής ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών από τους καταναλωτές τροφοροδτεί τους τζίρους των εταιρειών του κλάδου DIY. Σημειώνεται ότι στην αγορά δραστηριοποιούνται λίγοι μεγάλοι παίκτες, αλλά κατακερματίζεται σε μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι δύο ισχυροί παίκτες της αγοράς είναι η θυγατρική της γαλλικής Leroy Merlin σε Ελλάδα και Κύπρο και η Praktiker Hellas η οποία πρόσφατα πέρασε στον έλεγχο της Dedeman, η οποία είναι μέλος του ομίλου Paval Holding.

Υπενθυμίζεται ότι η Dedeman είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου του DIY στη Νοτιανατολική Ευρώπη και μέσα από τη συνεργασία της με την Praktiker έχει στόχο να βάλει τα θεμέλια για μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και ηγετικής παρουσίας στο ελληνικό home improvement.