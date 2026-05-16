Η LVMH πουλά τη Marc Jacobs στην WHP Global – Στα 850 εκατ. δολάρια αποτιμάται το deal

Ο γαλλικός κολοσσός πολυτελείας LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) με κύρια θυγατρική του τη Louis Vuitton συμφώνησε να πουλήσει το fashion brand του Marc Jacobs στην WHP Global – τη μητρική εταιρεία των Vera Wang και Rag & Bone – όπως ανακοίνωσαν οι 2 εταιρείες την Πέμπτη (14.5.2026).

Με τη συμφωνία, η WHP Global ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της, προσθέτοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion brands της αμερικανικής αγοράς. Η εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, διαχειρίζεται περίπου 15 εμπορικά σήματα και, μετά την προσθήκη της Marc Jacobs, αναμένεται να ξεπεράσει τα 9,5 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις. Ο όμιλος καταγράφει ετήσια έσοδα άνω των 8,5 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία και το νέο σχήμα

Η G-III Apparel Group, ιδιοκτήτρια της Karl Lagerfeld και DKNY, θα συνεργαστεί με την WHP Global στην ιδιοκτησία της μάρκας Marc Jacobs. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι WHP Global και G-III Apparel Group θα δημιουργήσουν κοινοπραξία 50/50 για την κατοχή της πνευματικής ιδιοκτησίας του Marc Jacobs. Η G-III θα αναλάβει τη διαχείριση του brand σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η WHP θα επιβλέπει τη στρατηγική αδειοδότησης.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αν και η αξία της συναλλαγής εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 850 εκατ. δολαρίων (726 εκατ. ευρώ) και 1 δισ. δολαρίων (854 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.

Γιατί η LVMH αποχωρεί από το Marc Jacobs

Η συναλλαγή βάζει τέλος σε μια σχέση σχεδόν 30 ετών ανάμεσα στη LVMH και το Marc Jacobs, σε μια περίοδο όπου οι μεγάλοι luxury όμιλοι επαναξιολογούν τα χαρτοφυλάκιά τους και στρέφονται περισσότερο σε brands με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη παγκόσμια δυναμική.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά πολυτελείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την επιβράδυνση της καταναλωτικής δαπάνης, με τη Μέση Ανατολή να επηρεάζει ιδιαίτερα τον τουρισμό και τις αγορές luxury προϊόντων στην Ευρώπη. Οι εντάσεις επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις της LVMH, αφαιρώντας περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου, αντισταθμίζοντας τη βελτίωση που καταγράφηκε στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από τις αρχές του 2026.

Το ιστορικό του brand και οι δηλώσεις

Η μάρκα Marc Jacobs ιδρύθηκε το 1984 από τον σχεδιαστή Marc Jacobs και τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, Robert Duffy. Το 1997, αφού ο Jacobs διορίστηκε πρώτος δημιουργικός διευθυντής της Louis Vuitton, η LVMH απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο της επιχείρησης.

Ο Marc Jacobs θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του οράματος της μάρκας, των συλλογών για τις πασαρέλες και των επιδείξεων μόδας.

«Ο Marc Jacobs είναι ένας σχεδιαστής με σπάνια δημιουργικότητα και μοναδικό όραμα. Η επίδρασή του στον κόσμο της μόδας είναι αναμφισβήτητη και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή του στην επιτυχία του οίκου και του Ομίλου LVMH τα τελευταία 30 χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το νέο κεφάλαιο θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για τον Marc Jacobs και ότι η μάρκα και ο σχεδιαστής της θα συνεχίσουν να εμπνέουν πελάτες και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LVMH, Bernard Arnault.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της G-III Apparel Group, Morris Goldfarb, δήλωσε: «Ο Marc Jacobs είναι ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στον χώρο της μόδας. Αυτή η συναλλαγή υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου εμβληματικών, παγκοσμίως αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων».

Ο Marc Jacobs μετά την είδηση για την εξαγορά έκανε ανάρτηση στο instagram, τονίζοντας ότι θα είναι για πάντα ευγνώμων στον Bernard Arnault (σ.σ. πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της LVMH) για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που του έδειξε τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και πως ήταν τιμή του που συνεργάστηκε με την οικογένεια Arnault και την LVMH.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας σηματοδοτεί το τέλος μιας μακροχρόνιας συνεργασίας που συνέδεσε το όνομα του Marc Jacobs με έναν από τους ισχυρότερους ομίλους πολυτελείας παγκοσμίως.