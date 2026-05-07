Optimus Energy (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πάνω από 1,5 GW AΠΕ υπό ενεργή διαχείριση μέσω VPP

Η Optimus Energy, ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ΑΠΕ και μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει επιτύχει την ένταξη 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος από μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ στην πλατφόρμα Εικονικού Σταθμού Παραγωγής (VPP) της εταιρείας μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες λειτουργίας.

Η Optimus Energy του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί μεθοδικά την στρατηγική της να αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών Route-to-Market στο σύγχρονο ενεργειακό περιβάλλον υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής, όπως τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε.

Τα επόμενα βήματα

Άμεσος επόμενος στόχος είναι η επέκταση του πλήρως ελεγχόμενου χαρτοφυλακίου στα 2 GW εγκατεστημένης ισχύος. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο έργων θα εξασφαλίζονται:

Χαμηλότερο κόστος αποκλίσεων και εκπροσώπησης.

Ασφαλής διαχείριση κατά τις ώρες των αρνητικών τιμών, χωρίς την εμπλοκή του παραγωγού

Πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας και αποτελεσματικός συντονισμός με τον διαχειριστή του συστήματος.

Στο σύνολο του 2025 είχαν καταγραφεί 343 ώρες, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους οι αντίστοιχες ώρες ήταν ελάχιστες. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ραγδαία άνοδο της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, καθώς και τις αυξανόμενες προκλήσεις εξισορρόπησης.

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον, η αποτελεσματική διαχείριση της έκθεσης στις αρνητικές τιμές καθίσταται κρίσιμης σημασίας για κάθε παραγωγό ΑΠΕ. Το VPP της Optimus Energy επιτρέπει τον αυτόματο και συντονισμένο έλεγχο παραγωγής κατά τις ώρες αυτές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης που παρέχει η εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την διαμόρφωση ακριβών προβλέψεων μετεωρολογικών συνθηκών και τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς.

Πλατφόρμα VPP

Τo VPP της Optimus Energy επιτρέπει την αποτελεσματική πρόβλεψη και απομακρυσμένο έλεγχο παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, συνδράμει στη διαμόρφωση βέλτιστων προσφορών για τη συμμετοχή στις Αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), καθώς και στη δυναμική ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε 24ωρη βάση.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα VPP της Optimus Energy ξεκινά με την εγκατάσταση του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού, ο οποίος συνδέεται στην υφιστάμενη δικτυακή υποδομή του σταθμού και εξασφαλίζει ασφαλή επικοινωνία κάνοντας χρήση πρωτοκόλλων VPN. Η παραπάνω διαδικασία, αν

και φαίνεται απλή, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά απαιτητική, εξαιτίας της διαφοροποίησης του εκάστοτε εξοπλισμού.

Η Optimus Energy σήμερα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και πλήρη υποστήριξη σε πάνω από 800 σταθμούς και 8 διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίοι αναμένεται να διασυνδεθούν το προσεχές διάστημα.

H ανακοίνωση της εταιρείας κλείνει λέγοντας πως ενόψει των μηδενικών ή αρνητικών τιμών ενέργειας, ένας αριθμός παραγωγών ΑΠΕ εξακολουθεί να

προχωρά σε αυτόβουλες περικοπές παραγωγής. Πρόκειται για πρακτική που δεν συνάδει με την ομαλή και συντονισμένη λειτουργία των συμμετεχόντων στην αγορά, επιφέροντας άμεσες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Συνιστά απόκλιση από το δηλωμένο πρόγραμμα, η οποία: