Ινδία: Πάνω από 900 δολάρια ο τόνος τα φωσφορικά λιπάσματα, σε διπλάσια τιμή η ουρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Ινδία έλαβε προσφορές για φωσφορικά λιπάσματα σε τιμή άνω των 900 δολαρίων ανά τόνο σε διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (7.5.2026), ένα ακόμη σημάδι του τρόπου με τον οποίο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε αύξηση του κόστους για τους μεγάλους εισαγωγείς.

Οι τιμές στον διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε από την Indian Potash, κυμαίνονταν από 930 έως 1.100 δολάρια ανά τόνο, σύμφωνα με εμπόρους που επικαλείται το Bloomberg. Συμμετείχαν περίπου 18 εταιρείες, προσφέροντας συνολικά περίπου 2,3 εκατομμύρια τόνους – σχεδόν το διπλάσιο του ζητούμενου όγκου, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ινδία προμήθευσε επίσης 2,5 εκατομμύρια τόνους ουρίας σε πρόσφατο διαγωνισμό, πληρώνοντας σχεδόν το διπλάσιο των προπολεμικών επιπέδων. Οι αγορές αυτές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη περίοδο πριν από τη σπορά των καλλιεργειών της εποχής των μουσώνων, όπως το ρύζι, το καλαμπόκι και η σόγια.

Ενώ η Μέση Ανατολή διαδραματίζει μικρότερο ρόλο στον τομέα των φωσφορικών λιπασμάτων σε σύγκριση με τα αζωτούχα, σχεδόν το μισό της παγκόσμιας προσφοράς θείου -το οποίο μετατρέπεται στο οξύ που απαιτείται για την επεξεργασία του- προέρχεται από χώρες της περιοχής που είναι ευάλωτες σε διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ.

Ο δείκτης των τιμών του θείου βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Green Markets. Οι προμήθειες φωσφορικών στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων, έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 30% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία αξιολόγησης τιμών της Argus Media Group.