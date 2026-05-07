ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s

Αξιολόγηση Baa3 με σταθερό outlook
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε σήμερα (7.5.2026) ότι ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s Ratings προχώρησε στην αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητάς του στη βαθμίδα Baa3 (investment grade) με σταθερές προοπτικές (Stable Outlook).

Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό επιχειρηματικό Όμιλο που λαμβάνει επενδυτική βαθμίδα.

Η επενδυτική βαθμίδα πιστοποιεί τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την ανθεκτικότητα των ταμειακών ροών του.

