Αποθεωτικά λόγια για την Ελλάδα από την Κίμπερλι Γκιλφόϊλ στην παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης της Ελλάδας με την Chevron – Helleniq Energy

Στο μουσείο της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η Τελετή για την εξειδίκευση των συμβάsεων που υπέγραψαν νωρίτερα η Ελληνική Κυβέρνηση με την Κοινοπραξία της Chevron με την Helleniq Energy για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Παίρνοντας τον λόγο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε μεταξύ άλλων: «Η συμφωνία είναι άλλο ένα μεγάλο βήμα για να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος. Το 2025 ήταν μια σημαντική χρονιά για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ στοχεύουν ψηλά. Η υπογραφή της συμφωνίας είναι άλλο ένα κεφάλαιο στις σχέσεις των δυο χωρών. Η Ελλάδα είναι βασικός παίκτης στον ενεργειακό μετασχηματισμό της ΕΕ».

Επένδυση που μπορεί να φτάσει το 1 δισ. ευρώ

Η χώρα έχει εξασφαλίσει τους επενδυτές για μια επένδυση που μπορεί να φτάνει το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εκ μέρους των εταιρειών συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Chevron Γκάβιν Λιούις και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Energy Ανδρέας Σιάμισης ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσώπησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος.

Σημειώνεται ότι οι περιοχές που εισέρχονται σε φάση έρευνας είναι τα «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» ενώ η κρίσιμη περίοδος για το στοίχημα της παραγωγής είναι μεταξύ 2032 – 2035.