Κομισιόν: Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο 405 εκατ. ευρώ για στήριξη της βιομηχανίας έναντι του ενεργειακού κόστους

Η Κομισιόν ενέκρινε με βάση τη νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων το ελληνικό σχέδιο ύψους 405 εκατ. ευρώ τγια τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, ο μηχανισμός θα ενισχύσει τις βιομηχανίες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις υψηλές τιμές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα λάβουν μια ελάφρυνση 75-85% στη χρέωση που πληρώνουν για τους ρύπους, αναλόγως της έκθεσής τους, ορίζοντας την κατώτατη τιμή ενίσχυσης στα 0,5 ευρώ/MWh.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με τη μείωση του κινδύνου μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων αυτών των εταιρειών σε χώρες εκτός ΕΕ, με λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, κάτι που θα οδηγούσε σε αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά ένα προηγούμενο παρόμοιο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2018.

Το νέο καθεστώς θα ωφελήσει εταιρείες σε τομείς που που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ηλεκτρική ενέργεια και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στο διεθνές εμπόριο, αναφέρει η απόφαση.

Οι επιλέξιμες βιομηχανίες θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που οδηγούν σε ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εγκατάστασης ή να καλύψουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές χωρίς άνθρακα.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης μεταβατικούς κανόνες για την προοδευτική κατάργηση της μείωσης του φόρου για τις ενεργοβόρες εταιρείες που επωφελήθηκαν από το προηγούμενο καθεστώς αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες στο πλαίσιο του νέου. Θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν οικονομικές δραστηριότητες υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, το καθεστώς είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.