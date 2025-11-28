Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Σήμερα (28.11.2025) αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup αργότερα σήμερα, λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι στην πιθανότητα υποψηφιότητας του κου Πιερρακάκη είχαν αναφερθεί την περασμένη εβδομάδα το Bloomberg και οι Financial Times.

Στην παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2026, ο κος Πιερρακάκης ανέφερε πως θα αποτελούσε τιμή για τη χώρα ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η αναζήτηση για νέο πρόεδρο ακολουθεί την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου (Paschal Donohoe), ο οποίος ηγήθηκε της συνάντησης για περισσότερα από πέντε χρόνια. Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με τον Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ (Vincent Van Peteghem) από το Βέλγιο να θεωρείται επίσης πιθανός υποψήφιος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το γραφείο του κου Πιερρακάκη αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχέδιά του.

Ο υποψήφιος, που θα επικρατήσει, θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την G7 έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ρόλος περιλαμβάνει, επίσης, τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Όπως σημειώνεται στο διεθνές μέσο ενημέρωσης, η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο κος Πιερρακάκης δήλωσε στο Bloomberg ότι μια υψηλή θέση στην ΕΕ για έναν από τους συμπατριώτες του θα «συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια».

Πριν αναλάβει τη θέση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, ο κος Πιερρακάκης διετέλεσε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, ηγούμενος μιας σημαντικής προσπάθειας ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με σκοπό την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Με εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής και της πολιτικής οικονομίας, έχει επίσης διατελέσει υπουργός Παιδείας, επιβλέποντας τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Το Eurogroup είχε μόνο τέσσερις επικεφαλής από τότε που η θέση αυτή έγινε μόνιμη πριν από δύο δεκαετίες: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο από το 2005 έως το 2013, τον Γιέροεν Ντάισελμπλουμ από τις Κάτω Χώρες τα πέντε χρόνια που ακολούθησαν και, στη συνέχεια, τον Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία έως το 2020. Ο Ντόνοχο τον διαδέχθηκε στη θέση αυτή έως τις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο θεωρείτο επίσης ισχυρός υποψήφιος για τη θέση, αλλά το υπουργείο του ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα είναι υποψήφιος.

Ωστόσο, «η Ισπανία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση του Eurogroup ως κινητήρια δύναμη της πραγματικής οικονομικής ολοκλήρωσης, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την Ευρώπη, όχι μόνο για να αντέξει την παγκόσμια αβεβαιότητα, αλλά και για να ευημερήσει σε αυτή τη νέα εποχή», δήλωσε εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η χώρα «θα συνεχίσει να εργάζεται για να εξασφαλίσει μια σημαντική και επιρροή παρουσία σε βασικούς ευρωπαϊκούς οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, διασφαλίζοντας ότι η φωνή μας θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο συνεκτικής Ευρώπης».