Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης – Μήνυμα του 112 για τους καπνούς, «κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς το πρωί της Τρίτης (21.04.2026) με πλήθος πυροσβεστών να σπεύδει στο σημείο για να σβήσει τις φλόγες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης της Θεσσαλονίκης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Για τον λόγο αυτό, μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας για τους πυκνούς καπνούς.

Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) April 21, 2026

«Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».