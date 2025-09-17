ΕΚΤ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής για τα επιτόκια, λέει ο ντε Γκίντος

Έτοιμη να προσαρμόσει την πολιτική της σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής κατάστασης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ακόμη και αν τα επιτόκια είναι κατάλληλα για την παρούσα φάση, δήλωσε σήμερα (17.9.2025) ο αντιπρόεδρος της Λουίς ντε Γκίντος.

«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε όλες τις επιλογές ανοιχτές για τα επιτόκια», δήλωσε ο Ισπανός αξιωματούχος της ΕΚΤ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα Die Welt. «Αν η κατάσταση αλλάξει, θα προσαρμόσουμε τη στάση μας αναλόγως. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής: αν βρείτε κάποιον που μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τα επόμενα έξι μήνες, πρέπει να τον προσλάβουμε αμέσως».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται κοντά στον στόχο και την οικονομία να αντέχει μέχρι στιγμής στις αντιξοότητες, όπως οι πόλεμοι και οι αμερικανικοί δασμοί, η ΕΚΤ διατήρησε σταθερά τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και επενδυτές δεν προβλέπουν περαιτέρω κινήσεις.

Ο Γκίντος δήλωσε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές «δεν είναι πάντα λάθος, αλλά ούτε είναι πάντα σωστές». «Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα», είπε. «Οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με αστάθεια, αλλά μια κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να είναι ασταθής. Γι’ αυτό πρέπει να ενεργούμε με προσοχή. Και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αργότερα από την ΕΚΤ υποδηλώνουν ότι οι αυξήσεις των διαπραγματευόμενων μισθών, που οδήγησαν σε αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνουν κάτω από το 2% μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα στοιχεία υποδηλώνουν «χαμηλότερη και πιο σταθερή αύξηση των μισθών», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ομιλία της τη Δευτέρα (15.9.2025), το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ προέτρεψε τους αξιωματούχους να διατηρήσουν σταθερό το κόστος δανεισμού, ενώ ο πρόεδρος της Bundesbank Ιωακίμ Νάγκελ προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.

Αντίθετα, ο Γάλλος Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό επέμεινε την Παρασκευή (12.9.2025) ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα μείωση.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γαλλία να συμφωνήσει σε περικοπές του προϋπολογισμού, ο Γκίντος επανέλαβε ότι η ΕΚΤ δεν έχει συζητήσει την παρέμβαση με το εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων που θα της επέτρεπε να αγοράσει κρατικά ομόλογα.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών κρατικών ομολόγων, είναι ήρεμες και οργανωμένες», δήλωσε. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις πιέσεων ρευστότητας και, από τη δική μας άποψη, τα spreads μεταξύ των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη δεν αποτελούν πηγή ανησυχίας προς το παρόν».