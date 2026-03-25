Η Ινδία αυξάνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αγόρασε 60 εκατομμύρια βαρέλια για τον Απρίλιο

Η αυξημένη ζήτηση ευνοεί το Κρεμλίνο που αυξάνει τις εξαγωγές πετρελαίου στα επίπεδα του 2022
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018.
REUTERS / Hamad I Mohammed / File Photo

Τα διυλιστήρια στην Ινδία αγόρασαν περίπου 60 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου για παράδοση τον επόμενο μήνα μετριάζοντας τις ανησυχίες για την προσφορά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ροές.

Σύμφωνα με πληροφρίες που επικαλείται το Bloomberg τα φορτία ρωσικού πετρελαίου για την Ινδία άλλαξαν χέρια με έκπτωση από 5 έως 15 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με το Brent. Ο όγκος είναι παρόμοιος με τον όγκο των αγορών για αυτόν τον μήνα, αλλά περισσότερο από διπλάσιος από αυτόν του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Kpler.

Η μαζική αγορά ακολούθησε την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις επιτρέποντας στην Ινδία να παραλάβει ρωσικό πετρέλαιο που είχε ήδη φορτωθεί σε πλοία πριν από τις 5 Μαρτίου για να αντισταθμίσει τις ελλείψεις που προκλήθηκαν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. 

Το μέτρο στη συνέχεια επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει και άλλες χώρες επιτρέποντας αγορές αργού πετρελαίου που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα πριν από τις 12 Μαρτίου.

Ας σημειωθεί ότι η Ινδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο και έγινε σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου με έκπτωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις αρχές του 2022. Ωστόσο, η Ινδία μείωσε απότομα τις αγορές από τα τέλη του περασμένου έτους υπό την πίεση των ΗΠΑ, στρεφόμενη αντ’ αυτού σε προμήθειες από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, με πολλά από αυτά τα φορτία να παγιδεύονται στον Περσικό Κόλπο μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί αναμένουν ότι η απόφαση αυτή των ΗΠΑ θα παραταθεί όσο επιμένουν οι διαταραχές στον Πορθμό του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Εκτός από την αγορά περισσότερου ρωσικού πετρελαίου, οι Ινδοί μεταποιητές αναζητούν επίσης και άλλες πηγές καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι αγορές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας από τη χώρα για την άφιξη του Απριλίου προβλέπεται να φτάσουν τα 8 εκατομμύρια βαρέλια, τα υψηλότερα από τον Οκτώβριο του 2020, σύμφωνα με την Kpler.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία αποκομίζει τεράστια κέρδη από την αυξημένη ζήτηση και τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου της. Το Κρεμλίνο κερδίζει περισσότερα από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας στην Ουκρανία.

