Πλήγμα για την Ταϊλάνδη ο πόλεμος, κινδυνεύει να χάσει 3 εκατομμύρια επισκέπτες εάν συνεχιστεί 

Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στην Ταϊλάνδη, η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό, κινδυνεύει να μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και τρία χρόνια, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τα ταξίδια.

Η Ταϊλάνδη θα μπορούσε να δει τρία εκατομμύρια λιγότερες αφίξεις ξένων τουριστών φέτος εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για έξι μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg από την Natthriya Thaweevong, μόνιμη γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού και Αθλητισμού. Η μείωση θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία 150 δισ. μπατ (4,6 δισ. δολάρια), περίπου το 10% των συνολικών εισπράξεων της χώρας από ξένους τουρίστες πέρυσι.

Η κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο 35 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες για το 2026. Η αναστάτωση λόγω του πολέμου θα μπορούσε να μειώσει αυτόν τον αριθμό περίπου στο επίπεδο του 2023, όταν η χώρα κατέγραψε 28 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες.

Οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μια οδυνηρή απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, οδηγώντας τους καταναλωτές να ακυρώνουν ταξιδιωτικά σχέδια ή να σπεύδουν να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές.

«Η καρδιά του τουρισμού είναι το ταξίδι, και για να πραγματοποιήσετε αυτό το ταξίδι χρειάζεστε καύσιμα», δήλωσε η Natthriya σε συνέντευξή της την Τρίτη (24.3.2026) στο Bloomberg News. «Όλοι επηρεάζονται και αντιμετωπίζουν το ίδιο υψηλό κόστος. Θα χάσουμε τουρίστες από παντού».

Η τουριστική βιομηχανία της χώρας θα πληγεί ακόμη από την απώλεια ενός έως δύο εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών, ακόμη και αν ο πόλεμος σταματήσει στα τέλη Μαρτίου, δήλωσε η Natthriya.

Η χώρα χρειάζεται τόνωση του τουρισμού καθώς πέρυσι, η Ταϊλάνδη κατέγραψε 32,97 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, μειωμένους κατά 7,23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η χώρα υπέστη σεισμό, τις χειρότερες πλημμύρες στην πρόσφατη ιστορία και θανατηφόρες συγκρούσεις με τη γειτονική Καμπότζη.

Η Natthriya εξήγησε ότι για να μετριάσει το πλήγμα από τον πόλεμο, η τουριστική βιομηχανία πρέπει να προσελκύσει περισσότερους πλούσιους ταξιδιώτες από τη Μέση Ανατολή που αναζητούν καταφύγιο από τον πόλεμο μέσω νέων καμπανιών μάρκετινγκ. Οι τουρίστες από αυτήν την περιοχή είναι μεταξύ των χωρών που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα, με τον καθένα να δαπανά κατά μέσο όρο 80.000 μπατ ανά ταξίδι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που ανέλυσε το Bloomberg. Αυτό συγκρίνεται με έναν μέσο όρο 61.000 μπατ για έναν Ευρωπαίο επισκέπτη και περίπου 39.000 μπατ για έναν Ασιάτη τουρίστα.