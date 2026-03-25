Άνευ προηγουμένου και απροκάλυπτη χειραγώγηση βλέπει πλέον η αγορά από τον Τραμπ στο πετρέλαιο

Μερικά χρόνια πριν θα ήταν θεωρία συνομωσίας, όμως πλέον ακόμα και μεγάλες οικονομικές εφημερίδες και ιστοσελίδες κάνουν λόγο για ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στο πετρέλαιο.

Όσοι παίζουν στο χρηματιστήριο είχαν συνηθίσει ήδη από πέρυσι να βλέπουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του να παρεμβαίνουν με αναρτήσεις, προκαλώντας απότομες αυξήσεις ή μειώσεις σε μια σειρά από κλάδους και εμπορεύματα.

Φέτος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν λάβει χώρα τουλάχιστον τρία μεγάλα περιστατικά που δείχνουν ότι ο Λευκός Οίκος παρεμβαίνει αθέμιτα για να κρατήσει χαμηλά τις τιμές του μαύρου χρυσού. Μάλιστα, πλέον γίνεται ανοικτά λόγος και για χειραγώγηση που έχει στόχο την αποκόμιση κέρδους από πρόσωπα στο στενό περιβάλλον του Τραμπ.

Η πρώτη φορά ήταν με την έναρξη του πολέμου, όταν σημαντικός αριθμός ανοδικών θέσεων πέρασαν λίγο πριν τους πρώτους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Εν συνεχεία, το tweet του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας ότι πολεμικά πλοία συνόδευσαν επιτυχώς τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε μια πτώση 10% στις τιμές, προτού διαγραφεί.

Παράλληλα, εντοπίζεται μια συγκεκριμένη τάση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να «ανεβάζει» τη ρητορική κάθε Παρασκευή και να λέει ακριβώς τα αντίθετα κάθε Δευτέρα.

Το Bloomberg και άλλα μεγάλα οικονομικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τη Δευτέρα έγιναν πονταρίσματα ύψους 650 εκατ. δολαρίων στο πετρέλαιο λίγα λεπτά πριν κάνει ο Τραμπ τις «κατασβεστικές» δηλώσεις του περί διαπραγματεύσεων με τους Ιρανούς. Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν είναι γνωστοί και κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνουν έτσι.

Το πρόβλημα από όλη αυτή τη δραστηριότητα είναι πολλαπλό: Καταρχήν, υπονομεύεται η αξιοπιστία της χρηματιστηριακής αγοράς και μικροί ή μεγάλοι παίκτες χάνουν τα λεφτά τους για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη.

Όπως επισήμανε σχετικά ο αναλυτής Σεμπ Κένεντι, ο τρόπος που λειτουργεί πλέον η αγορά με βάση τους αλγόριθμους, σημαίνει ότι η παραμικρή δήλωση οδηγεί σε δυσανάλογες κινήσεις των τιμών: «Ιδού πως στήνεις μια αγορά σε κοινή θέα: Βήμα πρώτο, γίνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Βήμα δεύτερο, ειδοποίησε τους φίλους σου ότι θα κάνεις μια ηχηρή τοποθέτηση για τα γεωπολιτικά, που θα επηρεάσει άμεσα τα εμπορεύματα. Βήμα τρίτον, βάλτε τα στοιχήματά σας και περιμένετε να κάνουν οι μηχανές τα υπόλοιπα».

Μέσα σε αυτή την κατάσταση οι ορθολογικοί παίκτες αποθαρρύνονται από το να πάρουν μέρος, καθώς τα χρήματά τους κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χαθούν από ένα απλό tweet που μπορεί καν να μην ισχύει. Έτσι, ο Τραμπ κατορθώνει να δημιουργεί ένα κλίμα φόβου που πετυχαίνει το στόχο του για συγκράτηση της τιμής του μαύρου χρυσού.

Η τακτική αποδεικνύεται επιτυχημένη, αφού το αμερικανικό WTI δεν ξεπέρασε ποτέ τα 100 δολάρια/βαρέλι όλο αυτό το διάστημα, με εξαίρεση μερικές στιγμιαίες αναλαμπές. Εν ολίγοις, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι και δεν διστάζει να το χρησιμοποιήσει σε αντίθεση με τους προκατόχους του.