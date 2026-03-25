Η Ουγγαρία σταματά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ουκρανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα

Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκαταστήσει τη ροή του ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, σύμφωνα με σημερινή (25.3.2026) ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή της χώρας του με το Κίεβο.

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Ορμπάν. «Σταματάμε σταδιακά τις παραδόσεις φυσικού αερίου από την Ουγγαρία στην Ουκρανία και θα αποθηκεύσουμε το αέριο που μας απομένει στην Ουγγαρία», πρόσθεσε.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, των οποίων οι ηγέτες έχουν διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορούν το Κίεβο για τη διακοπή της λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, ο οποίος τροφοδοτεί τα διυλιστήρια τους με ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω της Ουκρανίας.

Το Κίεβο απαντά ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drones στα τέλη Ιανουαρίου και τονίζει ότι τον επισκευάζει όσο πιο γρήγορα μπορεί.

Την περασμένη εβδομάδα εμπειρογνώμονες της ΕΕ έφτασαν στην Ουκρανία για να αξιολογήσουν την κατάσταση του αγωγού, αφού το Κίεβο αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΕ να του προσφέρει τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου.

Ωστόσο η Ουκρανία άφησε να εννοηθεί ότι θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες για την επανέναρξη των παραδόσεων αργού πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

