Eurogroup: Ανθεκτική η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Τι συζητήθηκε για το ψηφιακό ευρώ

Ευρεία σύγκλιση για τα κομβικά ζητήματα του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ
Ένα συμφωνημένο πλαίσιο για τα κρίσιμα τεχνικά σημεία του ψηφιακού ευρώ περιέγραψε ο Πασκάλ Ντόναχιου μετά το πέρας της άτυπης συνεδρίασης του Eurogroup, ενώ μετέφερε εικόνα ανθεκτικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη, με σταθερά ισχυρές αγορές εργασίας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν σε ευρεία σύγκλιση για δύο κομβικά ζητήματα του σχεδίου: το «ταβάνι» στα όρια κατοχής και τη διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού ευρώ. Η ισορροπία που βρέθηκε «σέβεται τις αρμοδιότητες κάθε θεσμού» και θα περάσει πλέον σε νομική επεξεργασία υπό την Προεδρία του Συμβουλίου, πριν επιστρέψει σε επίπεδο Ecofin. Κεντρικό ζητούμενο παραμένει η ενίσχυση της δημόσιας κατανόησης και εμπιστοσύνης στο εγχείρημα.

Πέρα από το ψηφιακό ευρώ, η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον οδικό χάρτη εργασιών του Eurogroup έως τα μέσα του επόμενου έτους. Οι τρεις μεγάλοι άξονες είναι ο συντονισμός των προϋπολογισμών, η εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, μαζί με πρωτοβουλίες για τον ρόλο του ευρώ εντός και εκτός ευρωζώνης.

Στην αποτίμηση της συγκυρίας, ο πρόεδρος σημείωσε ότι, παρά την αβεβαιότητα, η προοπτική ανάπτυξης έχει βελτιωθεί οριακά και η απασχόληση παραμένει πολύ ισχυρή σε όλη την ευρωζώνη. Το μήνυμα ήταν ότι η οικονομική επίδοση μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, με τα παραπάνω εργαλεία να λειτουργούν ως μοχλοί.

