Γαλλία: Δόθηκε η αρχική έγκριση από την βουλή για την δαπάνη του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης

Το μέρος των δαπανών του νομοσχεδίου για την κοινωνική ασφάλιση ενέκρινε η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, στην πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες την Τρίτη (9.12.2025), οι οποίες είναι καθοριστικές για την προσπάθεια του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνου να πετύχει δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα.

Πιο αναλυτικά, οι νομοθέτες θα εγκρίνουν αργότερα το πλήρες νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την πρόνοια, την υγειονομική περίθαλψη και τις συντάξεις για το 2026, ενώ περιλαμβάνει βασικές παραχωρήσεις που προσέφερε η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκόρνου στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις σχετικές δαπάνες που προβλέπονται, σύμφωνα με το bloomberg.



Ενώ η θετική ψήφος για το τμήμα των δαπανών είναι ένα καλό σημάδι για τον Λεκόρνου, το αποτέλεσμα της συνολικής ψηφοφορίας παραμένει αβέβαιο, καθώς ακόμη και ορισμένες κεντρώες ομάδες στη μειοψηφική βάση υποστήριξής του έχουν δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξουν το νομοσχέδιο, αφού ο πρωθυπουργός υπέκυψε σε πολλά από τα αιτήματα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Η επιτυχία ή η αποτυχία του Λεκόρνου θα καθορίσει τις πιθανότητές του να συγκεντρώσει υποστήριξη για τον κύριο προϋπολογισμό όταν η κάτω βουλή του κοινοβουλίου ξεκινήσει τη συζήτησή του στις 15 Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η απόρριψη της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση θα προσθέσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο έλλειμμα κοινωνικής πρόνοιας το επόμενο έτος