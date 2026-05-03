Ο ΟΠΕΚ+ αποφασίζει σήμερα για τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ (ανάμεσα τους η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία) συνεδριάζουν την Κυριακή (3.5.2026), προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής στο πετρέλαιο, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Όπως επισημαίνεται από αναλυτή της Global Risk Management, για τη συνάντηση των χωρών του ΟΠΕΚ+ η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν πρόκειται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους κατά 188.000 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα, δίνοντας και επικοινωνιακή απάντηση για το μέλλον του Οργανισμού.

Ωστόσο, η αύξηση στα χαρτιά ενδέχεται να μη μετατραπεί σε επιπλέον παραγωγή, καθώς οι κύριες ανεκμετάλλευτες ικανότητες του ΟΠΕΚ+ βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου, των οποίων οι εξαγωγές εμποδίζονται από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Στις χώρες του ΟΠΕΚ+ που υπόκεινται σε ποσοστώσεις, η παραγωγή μειώθηκε στα 27,68 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, ενώ το άθροισμα των ποσοστώσεών τους για τον ίδιο μήνα προβλεπόταν στα 36,73 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ένα έλλειμμα περίπου 9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

Η Ρωσία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό του μπλοκ (μετά τη Σαουδική Αραβία) και είναι αυτή που ωφελείται περισσότερο από την κατάσταση και τις αυξημένες τιμές ενέργειας, αλλά δείχνει πως δυσκολεύεται να πετύχει τις ισχύουσες ποσοστώσεις της. Λόγω του πολέμου στο Ιράν, σημαντικά προβλήματα στην εξαγωγή πετρελαίου αντιμετωπίζουν η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις της αποχώρησης των ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ+ μετά από έξι δεκαετίες, καθώς σχεδιάζουν μια στρατηγική αναδιάρθρωση μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Αποτελούσαν την τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγό του ΟΠΕΚ+, διαθέτει μεγάλες ανεκμετάλλευτες ικανότητες παραγωγής.

Η χώρα έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της τα τελευταία χρόνια και η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Adnoc σχεδιάζει παραγωγική δυναμικότητα 5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως έως το 2027, πολύ πάνω από την προηγούμενη ποσόστωσή της των 3,447 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, που είχε ως μέλος του ΟΕΠΚ+.