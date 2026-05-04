Άρχισε «πόλεμος» για τα λιπάσματα: Η Γερμανία θα χρησιμοποιήσει το κάλιο ως όπλο σε τυχόν εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Οι γερμανικές αρχές που επιδιώκουν να χαρτογραφήσουν τα τρωτά σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΗΠΑ ως τρόπο να κερδίσουν επιρροή στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν εντοπίσει ένα βασικό σημείο πίεσης, το κάλιο ή ποτάσα, όπως είναι ο εμπειρικός όρος για τις ενώσεις του καλίου.

Οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερο από το 90% του καλίου, του βασικού αυτού συστατικού για τα γεωργικά λιπάσματα, με αποτέλεσμα η αμερικανική οικονομία να είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τους παγκόσμιους παραγωγούς και ειδικά από τον Καναδά. Η ποτάσα, ένα πλούσιο σε κάλιο λίπασμα που παράγεται από υπόγεια κοιτάσματα, θα ήταν μεταξύ των επιλογών για τους συμμάχους των ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εντείνει περαιτέρω τις απειλές για το εμπόριο και την ασφάλεια, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει σε δανικό έδαφος, άφησαν άναυδους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ώθησαν σε μια προσπάθεια να εξεταστεί πώς θα μπορούσαν να εντοπίσουν σημεία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού όπου θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση, όπως ανέφερε το Bloomberg τον Μάρτιο.

Ευαίσθητοι τομείς περιλαμβάνουν τη δράση κατά των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας που έχουν δεσμούς με τον Λευκό Οίκο, τον έλεγχο των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τις τιμές των φαρμάκων.

Στον γεωργικό τομέα, το κάλιο έχει αναδειχθεί σε ευαίσθητο τομέα. Ο Καναδάς είναι μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας προς τις ΗΠΑ και η καναδική Nutrien είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο. Ένας άλλος μεγάλος όμιλος είναι η K+S Group, μια εταιρεία με έδρα το Κάσελ της Γερμανίας, η οποία παράγει από το ορυχείο καλίου Bethune στη δυτική επαρχία του Σασκάτσουαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γερμανοί αξιωματούχοι εξετάζουν πώς εταιρείες όπως η K+S θα μπορούσαν να φτάσουν να μειώσουν τις παραγγελίες προς τις ΗΠΑ στο ενδεχόμενο μιας εμπορικής σύγκρουσης, αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg.

Σημειώνεται ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ θα ταξιδέψει στον Καναδά αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τυχόν περιορισμούς που αφορούν το κάλιο και η προτιμώμενη οδός του Βερολίνου είναι η βελτίωση των διατλαντικών σχέσεων παρά η εμπλοκή σε μια εμπορική σύγκρουση τύπου «οφθαλμός αντί οφθαλμού» που θα έβλαπτε εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί οποιαδήποτε κίνηση στις εξαγωγές καλίου στον Καναδά, ο οποίος επικεντρώνεται σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τους τομεακούς δασμούς για χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα και ξυλεία ενόψει της αναθεώρησης της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου.

Οποιοιδήποτε περιορισμοί θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν πολιτικό ζήτημα στον Καναδά, όπου η βιομηχανία συγκεντρώνεται σε δυτικές επαρχίες που κυριαρχούνται από συντηρητικούς ηγέτες. Ο πρωθυπουργός του Σασκάτσουαν, Σκοτ ​​Μο, απέρριψε στα τέλη του 2024 πρόταση για την επιβολή πιθανών εξαγωγικών φόρων σε ποτάσα, ουράνιο και πετρέλαιο.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Canadian Press ότι η κυβέρνησή του δεν θα χρησιμοποιήσει την ενέργεια ή τα κρίσιμα ορυκτά ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ.

Για τη Γερμανία, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ επιδεινώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, αφότου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε έντονα τον πόλεμο στο Ιράν, προκαλώντας μια απότομη απάντηση από τον Τραμπ και μια ανακοίνωση ότι το Πεντάγωνο θα αποσύρει περισσότερους από 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη χώρα.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις εισαγωγές ποτάσας. Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τις κυρώσεις σε έναν βασικό παραγωγό ποτάσας στη Λευκορωσία, τον στενότερο σύμμαχο της Ρωσίας, αφού ο Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο συμφώνησε να απελευθερώσει 250 πολιτικούς κρατούμενους στην τελευταία συμφωνία της Ουάσινγκτον με τον Ρώσο σύμμαχο.

Η Λευκορωσία ήταν ένας σημαντικός παγκόσμιος παράγοντας στην παραγωγή καλίου, καλύπτοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ζήτησης για θρεπτικά συστατικά του εδάφους. Όλα αυτά μέχρι οι δυτικές κυρώσεις περιορίσουν τις ροές σε αντίποινα για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ενώ η Ρωσία είναι επίσης σημαντικός παραγωγός καλίου, ο Καναδάς παραμένει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο με σημαντική διαφορά, με αποστολές άνω των 22 εκατομμυρίων τόνων ετησίως και αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα δύο πέμπτα των παγκόσμιων εξαγωγών από τις αρχές του 2026.