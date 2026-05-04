Ιστορικές διαστάσεις λαμβάνει η άντληση από τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ επικεντρώνεται πλέον η προσοχή της αγοράς πετρελαίου, καθώς δεν διαφαίνονται θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον ορατό ορίζοντα.

Τη στιγμή που κράτη-καταναλωτές πετρελαίου βλέπουν τις εξαγωγές μεγάλων παραγωγών, όπως η Σ. Αραβία, το Ιράκ και το Κουβέιτ, να έχουν υποχωρήσει στο ναδίρ, αναγκαστικά στρέφονται στη μόνη χώρα που έχει κάποια εξαγωγική δυνατότητα, δηλαδή τις ΗΠΑ.

Αυτή την περίοδο τα τελευταία τάνκερ που έφτασαν προηγουμένως στην Αμερική ξεφορτώνουν το αργό πετρέλαιο που μετέφεραν. Στη συνέχεια θα προστεθούν σε μια μακρά ουρά με περίπου 60 δεξαμενόπλοια που έχουν καταφτάσει στις ακτές της χώρας για να φορτώσουν αργό και καύσιμα με διάφορους προορισμούς ανά την υφήλιο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα πιέσει ιδιαίτερα τα εμπορικά αποθέματα της χώρας, που ανέρχονται σε περίπου 450 εκατ. βαρέλια συν άλλα 398 εκατ. στο στρατηγικό απόθεμα.

Η προηγούμενη εβδομάδα έδειξε μια έντονη άντληση που έφτασε τα 5,67 εκατ. βαρέλια εξαιρουμένων των όσων προμηθεύεται η αγορά από τα στρατηγικά.

Μάλιστα, αναλυτές όπως η HFI Research προβλέπουν ότι μέσα στο επόμενο διάστημα η άντληση θα φτάσει στο σύνολο τα 20-22 εκατ. βαρέλια, ή αν αφαιρέσουμε τα στρατηγικά στα 12 εκατ. βαρέλια.

Με έναν τέτοιο ρυθμό αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα εμπορικά αποθέματα δεν θα διαρκέσουν για πολύ ακόμα και θεωρητικά θα εξαντληθούν εντελώς μέχρι τα τέλη του έτους.

Το ίδιο ισχύει για το στρατηγικό απόθεμα που ανέρχεται σε 398 εκατ. βαρέλια σήμερα και απομένει να αποδεσμευτούν άλλα 161 εκατ. βαρέλια με βάση την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι, σύμφωνα πάντα με την HFI, η συνολική άντληση της τελευταίας εβδομάδας συνιστά την έκτη μεγαλύτερη ιστορικά.

Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στα επιμέρους πετρελαϊκά προϊόντα των ΗΠΑ, όπου τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει φέτος κατά περίπου 19% και τις τελευταίες εβδομάδες κατά 8,6%.

Πληγή η αντλία για τον Τραμπ

Ως αποτέλεσμα της απελπισμένης ζήτησης για πετρέλαιο, οι τιμές των καυσίμων στην ίδια την αμερικανική αγορά έχουν πάρει την ανιούσα.

Βενζίνη και ντίζελ έχουν αυξηθεί περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες οικονομίες της G7, συγκεκριμένα κατά 42% από το Φεβρουάριο.

Δεδομένης της διαχρονικής ευαισθησίας των καταναλωτών στις ΗΠΑ απέναντι στο συγκεκριμένο κομμάτι της ακρίβειας, ο Λευκός Οίκος τελεί ήδη υπό έντονη πίεση για να βρει μια λύση. Και όλα αυτά ενώ μπαίνουμε στην εποχή του έτους με τη μέγιστη κατανάλωση καυσίμων, το λεγόμενο driving season.