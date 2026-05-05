Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μια ανάσα από τα 50 ευρώ – Άλμα 13,2% των ρωσικών εξαγωγών τον Απρίλιο

Στα ύψη σταθεροποιείται η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, εξαιτίας της διαταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν, η οποία ευνοεί την ίδια ώρα το ρωσικό αέριο, που καταγράφει άλμα 13,2% μόνο τον Απρίλιο.

Αφού εκτοξεύτηκε τον Μάρτιο πάνω από τα 60 ευρώ ανά κιλοβατώρα λόγω των επιπτώσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν, το φυσικό αέριο σταθεροποιήθηκε κοντά στα 50 ευρώ ανά κιλοβατώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Στη σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον επόμενο μήνα διαπραγματεύονται στα 48 ευρώ, με άνοδο της τάξης του 1%.

Οι συνεχείς αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία μετά την έναρξη του πολέμου, οδήγησαν σε άλμα των τιμών του φυσικού αερίου που ξεπερνούσαν τα 60 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Μάρτιο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα πλήγματα που υπέστη το ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επεξεργασίας φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Μεγάλος κερδισμένος η Ρωσία, καθώς η εξαγωγή φυσικού αερίου τον Απρίλιο του 2026 αυξήθηκε κατά 13,2% (και κατά 2,92 εκατομμύρια τόνους) συγκριτικά με την τιμή του Απριλίου 2025, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2026, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,6%.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγής από έργα στην Αρκτική και στη στρατηγική στροφή προς αγορές εκτός Δύσης.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά LNG, έστω και περιορισμένη σε σχέση με την προπολεμική περίοδο (πριν το 2022), γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες πλήρους ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης.

Σημειώνεται πως στις ΗΠΑ, η παραγωγή παραμένει υψηλή, αλλά οι τιμές δέχονται πιέσεις λόγω επαρκών αποθεμάτων και περιορισμών στις υποδομές εξαγωγών, ενώ η ζήτηση για φυσικό αέριο αυξάνεται λόγω της ισχυρής διεθνούς κατανάλωσης.