H ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – «Θολό τοπίο» οι επόμενες κινήσεις

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά καθώς αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, οι επόνες αποφάσεις προβλέπονται δύσκολες.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στις 11 Ιουνίου με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού, οι επιλογές ήταν ανοικτές για τη συνέχεια, με την Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα κάθε φορά.

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Οι μελλοντικές αποφάσεις, όπως είχε τονίσει, συνδέονταν κυρίως με την πορεία του πολέμου στο Ιράν και με τη διάρκεια που τα Στενά του Ορμούζ θα έμεναν κλειστά. Λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ ανακοινώθηκε η προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, διάρκειας δύο μηνών, η οποία προέβλεπε και το σταδιακό άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα.

Οι διελεύσεις πλοίων από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδο αυξήθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου Brent να κατρακυλήσουν κάτω από τα 90 δολάρια και παραπάνω που βρέθηκαν στη διάρκεια του πολέμου. Υποχώρησαν και κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, κοντά δηλαδή στα επίπεδα που κυμαίνονταν πριν την έναρξη του πολέμου στις 27 Φεβρουαρίου.

Εάν η εκεχειρία είχε συνέχεια ο πληθωρισμός θα υποχωρούσε στον στόχο του 2% και η ΕΚΤ θα μπορούσε να περιοριστεί σε μία νέα μικρή αύξηση των επιτοκίων ή ακόμη και να αποφύγει κάθε άλλη αύξηση.

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Ωστόσο, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ακυρώθηκε μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ και τους βομβαρδισμούς ιρανικών στόχων από τις ΗΠΑ που ακολούθησαν ως απάντηση. Οι τιμές του Brent εκτινάχθηκαν και πάλι για να κλείσουν την Παρασκευή (17.7.2026) πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι.

Τι σταθμίζει η ΕΚΤ

Η ΕΚΤ θα παρακολουθήσει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές της ενέργειας και πώς αυτές θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό, μέσω της διάχυσής τους στις τιμές άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, πριν λάβει τις αποφάσεις της. Ανησυχητική μάλιστα, είναι και η προειδοποίηση του ΔΝΤ ότι εξαντλούνται οι παράγοντες που απέτρεψαν μία μεγαλύτερη έκρηξη των τιμών του πετρελαίου έως σήμερα, όπως η χρήση σε μεγάλη κλίμακα στρατηγικών αποθεμάτων, η αύξηση της παραγωγής χωρών εκτός του Περσικού Κόλπου και η συγκράτηση της ζήτησης από την Κίνα.

Κρίσιμα θα είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου, που θα ανακοινωθούν από την Eurostat στο τέλος του μήνα και για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, τα οποία αναμένονται την 1η Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 10 Σεπτεμβρίου. Η ΕΚΤ θα λάβει επίσης υπόψη τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το β’ τρίμηνο, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου και τα οποία σταθμίζονται πάντα στις αποφάσεις για τα επιτόκια.