H Γερμανία «κουρεύει» τις επιδοτήσεις στα φωτοβολταϊκά – Συναγερμός στον κλάδο

Φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας στη Γερμανία και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φωτοβολταϊκών προειδοποίησαν πως το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τη σταδιακή κατάργηση ενισχύσεων στον τομέα απειλεί την ίδια την επιβίωσή του.

Η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υποστήριξης σε νέα, μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, εγκατεστημένα από το 2027 και μετά, μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ και να απειλήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σ’ όλη τη Γερμανία, τόνισε ο γερμανικός σύνδεσμος εταιρειών ηλιακής ενέργειας (BSW).

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Το υπουργείο, υπό την Κατερίνα Ράιχε, που ανήκει στην παράταξη του συντηρητικού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), δημοσιοποίησε την Παρασκευή (17.7.2026) το σχέδιό της για τη νέα εκδοχή του νόμου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και πακέτου για το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού.

Με βάση το σχέδιο, όσοι διαχειρίζονται συστήματα φωτοβολταϊκών πλαισίων δυναμικότητας ως και 25 κιλοβάτ (kW) που θα τεθούν σε λειτουργία από το 2027 και μετά θα έχουν εγγυημένες πληρωμές για 36 μήνες το μέγιστο.

Μετά από αυτή τη μεταβατική φάση, θα πρέπει να διαθέτουν εμπορικά την παραγόμενη ενέργεια οι ίδιοι, που σημαίνει ότι πρέπει να κλείνουν συμφωνίες με πάροχους, ενώ οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και δεν είναι προβλέψιμες.

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Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας «είναι εντελώς άχρηστο» σχολίασε η Κάρστεν Κέρνιχ, διευθύνουσα σύμβουλος του BSW. «Διατηρεί τα νοικοκυριά εξαρτημένα από τα ορυκτά καύσιμα για περισσότερο καιρό και θέτει σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία των φωτοβολταϊκών», πρόσθεσε.

Η γερμανική ομοσπονδία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (BEE) συμμερίζεται τη θέση αυτή.

Για τα νέα συστήματα, είτε αιολικής ενέργειας είτε φωτοβολταϊκών πλαισίων, που κατασκευάζονται σε περιοχές όπου καταγράφονται συμφορήσεις στο δίκτυο, το σχέδιο προβλέπει πως θα απενεργοποιούνται προσωρινά όταν απαιτείται για να αποφεύγεται υπερφόρτωση. Αυτό, σύμφωνα με τον BSW, σημαίνει πως τμήματα της Γερμανίας θα μετατραπούν σε ζώνες αποκλεισμού της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η επέκταση της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία υπήρξε θέμα στο οποίο έδωσαν έμφαση όλες οι κυβερνήσεις της Γερμανίας από το 2000. Το 2025, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισέφεραν το 58% της παραγωγής, σύμφωνα με τη βιομηχανία και ο τρέχων στόχος είναι η συνεισφορά τους στο ενεργειακό μίγμα να φτάσει το 80% το 2030.