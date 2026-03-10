Διεθνή

Η Ουγγαρία απαγορεύει τις εξαγωγές πετρελαίου – Ανώτατες τιμές και σε Κροατία, Ν. Κορέα και Ταϊλάνδη

Ο υπουργός Οικονομίας της Ουγγαρίας, Μάρτον Νάγκι, τόνισε ότι το μέτρο έχει στόχο την σταθεροποίηση της αγοράς καυσίμων
Απαγόρευση στις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης 95 οκτανίων επέβαλε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, ενώ παράλληλα αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά κρατικά αποθέματα καυσίμων διάρκειας 45 ημερών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθές (10.3.2026), με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Οικονομίας Μάρτον Νάγκι, το μέτρο αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της αγοράς καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι η Ουγγαρία θα ορίσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς σήμερα, Τρίτη, ανώτατες τιμές για τα καύσιμα για να προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Η Κροατία θα θέσει επίσης από σήμερα ανώτατα όρια στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης «ένα σύστημα καθορισμού ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα». Η Ταϊλάνδη έθεσε ανώτατο όριο στην τιμή του ντίζελ για 15 ημέρες.

