Η Ουγγαρία ζητά περισσότερα από 15 δισ. ευρώ σε αμυντικά κονδύλια της ΕΕ

Στα 17,4 δισ. ευρώ (20,2 δισ. δολάρια) αύξησε η Ουγγαρία το αίτημά της για κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την άμυνα, χρήματα που η κυβέρνηση λέει ότι θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση του στρατού της και στη μείωση του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης στην ένωση.

Η Ουγγαρία επιδιώκει να αξιοποιήσει περισσότερα από τα αρχικά προβλεπόμενα 16,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της ΕΕ για την Ασφάλεια και την Ευρώπη, επικαλούμενη «πραγματικές ανάγκες» για τον εκσυγχρονισμό του στρατού της και τη «δέσμευση» της Βουδαπέστης για ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη (2.12.25).

Το αρχικό χρηματοδοτικό κονδύλιο της Ουγγαρίας στο πλαίσιο του SAFE ήταν ισόποσο με τη Γαλλία για το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ , πίσω από την Πολωνία και τη Ρουμανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ουγγαρία αποτελεί εξαίρεση τόσο στην ΕΕ όσο και στη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία υπό την 15ετή διακυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, όπου η χώρα είναι γνωστή για τις αντιουκρανικές και φιλορωσικές της θέσεις. Η ΕΕ έχει επίσης αναστείλει σχεδόν 20 δισ. ευρώ από τη χρηματοδότηση του μπλοκ προς την Ουγγαρία λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου και τη διαφθορά.

Τα κεφάλαια SAFE, τα οποία η ΕΕ ενδέχεται να εγκρίνει στις αρχές του επόμενου έτους, θα βοηθήσουν στη μείωση του κόστους τόκων χρέους για την Ουγγαρία κατά περίπου 200 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση από την αγορά, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομίας. Ανέφερε ότι μια προκαταβολή 15% μπορεί ήδη να φτάσει την άνοιξη του 2026.

Η Ουγγαρία ήδη δαπανά τα περισσότερα για πληρωμές τόκων χρέους ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην ΕΕ. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα τον επόμενο χρόνο για να καλύψει τις αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες, μετά την αύξηση των προεκλογικών δαπανών από τον Όρμπαν για να αντιστρέψει την πτώση στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του Απριλίου.

Ο Όρμπαν έχει χρησιμοποιήσει την ΕΕ και την εκτελεστική της εξουσία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως πολιτικό σάκο του μποξ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να διοργανώνει εκστρατείες με διαφημιστικά πινακίδες που κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι παρατείνουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία στέλνοντας χρήματα και όπλα στο Κίεβο για να αμυνθεί.

Ο επεκτατισμός της Ρωσίας έχει προκαλέσει συναγερμό στην Ευρώπη και έχει αποτελέσει την κινητήρια δύναμη πίσω από τη δημιουργία του σχεδίου SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι, σε αντίθεση με τους περισσότερους συμμάχους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν βλέπει τη Ρωσία ως απειλή για την ασφάλειά της.

Ο Όρμπαν έχει επίσης διατυμπανίσει μια απροσδιόριστη «οικονομική ασπίδα» που, όπως είπε, εξασφάλισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα. Ο υπουργός Οικονομίας του, Μάρτον Νάγκι, δήλωσε ότι η Ουγγαρία δεν μπορεί να βασιστεί στην ΕΕ για οικονομική προστασία και χρειάζεται έναν «μεγάλο αδελφό» όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα για να την προσέχει.