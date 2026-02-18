Η Σνάμπελ της ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τη θητεία της στο ΔΣ ενώ παρατείνεται η θητεία του Φρανκ Έλντερσον στο Εποπτικό Συμβούλιο

Αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θητεία της ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), δήλωσε πως είναι η Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Η οκταετής θητεία της λήγει στο τέλος του 2027 και η Γερμανίδα δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και να αποχωρήσει νωρίτερα. Οι Financial Times ανέφεραν σήμερα (18.2.2026) ότι η Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΚΤ δεν απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με έναν εκπρόσωπό της να δηλώνει ότι η πρόεδρος «δεν έχει λάβει απόφαση σχετικά με τη λήξη της θητείας της».

«Δεν βλέπω την ανάγκη να παραιτηθώ πρόωρα», δήλωσε η Σνάμπελ στο Bloomberg σήμερα.

Με τρεις θέσεις να ανοίγουν στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του 2027, έχουν ενταθεί οι εικασίες σχετικά με το αν θα καλυφθούν όλες ταυτόχρονα σε μια συνολική συμφωνία. Εκτός από τη Λαγκάρντ και τη Σνάμπελ, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν θα λήξει επίσης τον Μάιο του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΚΤ με ανακοίνωσή της σήμερα χαιρέτησε την παράταση της θητείας του Φρανκ Έλντερσον ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρατείνει τη θητεία του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ Φρανκ Έλντερσον ως Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη με την πρόταση που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 17 Δεκεμβρίου και η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου, μετά από ακρόαση του Έλντερσον ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων στις 28 Ιανουαρίου.

«Είναι τιμή μου να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας μου ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η ασφάλεια και η ευρωστία των τραπεζών είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ροής χρηματοδότησης που υποστηρίζει μια ανταγωνιστική και ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία. Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για τους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε ένα σύνθετο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό απαιτεί από εμάς να προλαβαίνουμε μια σειρά προκλήσεων, όπως γεωπολιτικές και κυβερνοαπειλές, καθώς και κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την κρίση της φύσης. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συμβάλλω στο να διασφαλίσω ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία είναι προορατική, αποτελεσματική, αναλογική και βασισμένη στον κίνδυνο», δήλωσε Φρανκ Έλντερσον.

Μετά την σημερινή απόφαση, ο Φρανκ Έλντερσον θα παραμείνει στη θέση του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2028.