Πιθανή πρόωρη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την ΕΚΤ ενόψει των γαλλικών εκλογών 2027

Να εγκαταλείψει το αξίωμά της προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία, σκοπεύει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει η Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρούσε από επικεφαλής της ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 2027, εκτός εάν οι ηγέτες της Ευρώπης επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανάδειξης ενός ακροδεξιού Γάλλου προέδρου μετά τις εκλογές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Λαγκάρντ θέλει να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία και θέλει επίσης να διευκολύνει τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρει νέο επικεφαλής του ευρωπαϊκού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.

Η συμφωνία για τη Λαγκάρντ ήταν μέρος ενός τεράστιου πακέτου διαπραγματεύσεων για θέσεις εργασίας στην ΕΕ που έλαβε χώρα τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της θητείας της.

Όπως σημειώνεται, η πρόεδρος της ΕΚΤ είχε αποχωρήσει πρόωρα και από την προηγούμενη θέση της στο ΔΝΤ. Πριν από έναν χρόνο, η Λαγκάρντ σκεφτόταν να φύγει για να αναλάβει τη διεύθυνση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, κάτι που έδειχνε ότι το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει ξανά πρόωρα το αξίωμά της παρέμενε ανοιχτό. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια είχε τονίσει ότι δεν τα παρατά ποτέ.