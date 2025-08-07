Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια στο 4%

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) μείωσε τα επιτόκια από 4,25% σε 4% σήμερα (7.8.2025), καθώς η κεντρική τράπεζα επανέρχεται σε μια «σταδιακή και προσεκτική» προσέγγιση για τη μείωση των επιτοκίων.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμενόταν ευρέως να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στην τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, αλλά οι επενδυτές και οι οικονομολόγοι ήταν πρόθυμοι να δουν την κατανομή της υποστήριξης για την απόφαση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της τράπεζας.

Όπως αποδείχθηκε την Πέμπτη, τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισαν με πλειοψηφία 5 – 4 να μειώσουν το βασικό επιτόκιο, το «Bank Rate», κατά 25 μονάδες βάσης, αντί να το διατηρήσουν αμετάβλητο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έπρεπε να σταθμίσουν τον επίμονο πληθωρισμό, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο 3,6% τον Ιούνιο από 3,4% τον Μάιο, με την υποχώρηση της αγοράς εργασίας και την υποτονική ανάπτυξη. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Μάιο.

Παρά τις αποκλίνουσες απόψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της BoE, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η πτωτική πορεία των επιτοκίων θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Ο Jack Meaning, επικεφαλής οικονομολόγος της Barclays για το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε πριν από την τελευταία συνεδρίαση για τη χάραξη πολιτικής ότι αναμένει η Τράπεζα της Αγγλίας να συνεχίσει τις σταδιακές τριμηνιαίες μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως ότου το βασικό επιτόκιο, το Bank Rate, φτάσει το 3,5% τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Ο Ashley Webb, οικονομολόγος της Capital Economics για το Ηνωμένο Βασίλειο, προέβλεψε ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να χαλαρώσει ακόμη περισσότερο τη νομισματική της πολιτική.

«Παρά την απροσδόκητη αύξηση του πληθωρισμού του ΔΤΚ τον Ιούνιο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η αδυναμία της αγοράς εργασίας σημαίνει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν η αύξηση των μισθών και ο πληθωρισμός επιβραδυνθούν σε επίπεδα συμβατά με τον στόχο πληθωρισμού του 2%.

Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει τα επιτόκια από 4,25% σήμερα σε 3% το 2026, κάτι που θα οδηγήσει τα επιτόκια κάτω από το χαμηλό επίπεδο του 3,50% που έχει τιμολογηθεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές», ανέφερε σε σημείωμα χθες Τετάρτη (6.8.2025).