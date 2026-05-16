ΟΠΕΚ: Δεν ήταν πολιτικά υποκινούμενη η αποχώρηση των ΗΑΕ, διαμηνύει ο υπουργός Ενέργειας της χώρας

Βόμβα είχε πυροδοτηθεί στην παγκόσμια αγορά ενέργειας τον Απρίλιο, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ+ ύστερα από 60 χρόνια παρουσίας στον οργανισμό.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ανακοινώσει τότε ότι η απόφαση να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ αντανακλά το μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό τους όραμα, ενώ πλέον βρίσκονται σε θέση να διπλασιάσουν τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω νέου αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ βρίσκονται σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά περιοχή, αφού πρόσφατα είχαν διαψεύσει την πληροφορία που είχε διαρρεύσει το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και έκανε λόγο για μυστική επίσκεψη του ισραηλινού πρωθυπουργού στα Εμιράτα, ενώ το Ιράν τους κατηγορεί για πλήρη συστράτευση και προσπάθεια ένταξης στην ένοπλη διαμάχη και των υπόλοιπων χωρών του Κόλπου.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ ήταν μία κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή επί τη βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης της πολιτικής τους για την παραγωγή πετρελαίου, αλλά και τις μελλοντικές δυνατότητες τους, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή, δεν ήταν πολιτικά υποκινούμενη και δεν αντανακλά διασπάσεις με τους συνεργάτες των ΗΑΕ.