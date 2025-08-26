Διεθνή

Κατέρρευσαν οι προσδοκίες για τις γερμανικές εξαγωγές τον Αύγουστο παρά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ

Οι προσδοκίες έπεσαν κατά 3,6% τον Αύγουστο έναντι 0,3% τον Ιούλιο του 2025
Containers
REUTERS / Lee Jae-Won / File Photo

Κατά 3,6% μειώθηκαν οι προσδοκίες τις εξαγωγές της Γερμανίας τον Αύγουστο παρά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ στα τέλη του Ιουλίου 2025 για δασμούς 15%.

Αντίθετα, τον Ιούλιο του 2025, ενώ εκκρεμούσε ακόμα η συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ, η μείωση των προσδοκιών για τις εξαγωγές της Γερμανίας ανερχόταν μόλις στο 0,3%.

«Στον τομέα των εξαγωγών επικρατεί απογοήτευση», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Ο δασμός 15% από τις ΗΠΑ είναι μικρότερος από ό,τι φοβόταν, αλλά θα επιβραδύνει την δυναμική των εξαγωγών».

Οι παραγωγοί τροφίμων υπέστησαν σημαντικό πλήγμα. Οι προοπτικές των εξαγωγών επιδεινώθηκαν αισθητά. Επίσης, στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων, οι επιχειρήσεις αναμένουν μείωση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Στον τομέα της μηχανικής δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις προς το παρόν. Το ίδιο ισχύει και για τους κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων. Στην χημική βιομηχανία επικρατεί συγκρατημένος αισιοδοξισμός. Οι επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση των εξαγωγών. Το ίδιο ισχύει και για την βιομηχανία επίπλων καθώς και για τους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού.

