Μεξικό και Καναδάς πρόθυμοι για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Αισιόδοξη δήλωσε χθες (18.9.2025) η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής, που συνδέει τη χώρα της με τον Καναδά και τις ΗΠΑ κι αναμένεται να επανεξεταστεί προσεχώς, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι αισιόδοξη. Όχι μόνο εκ πεποιθήσεως, αλλά επειδή πιστεύω πως η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό (…) θα υπερισχύσει», ανέφερε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στη μεξικανική πρωτεύουσα.

Οι κυβερνήσεις του Καναδά και του Μεξικού ευελπιστούν πως η προσεχής αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που έχουν συνάψει με τις ΗΠΑ, μέσα στην επόμενη χρονιά, θα την κάνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», δήλωσε ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, μετά τη συνάντησή του με τη μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη μεξικανική πρωτεύουσα, ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης δήλωσε ακόμη «απόλυτα αποφασισμένος να συνεργαστεί με τους δυο εταίρους» της χώρας του.

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – CUSMA κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Καναδά, T-MEC κατ’ αυτήν του Μεξικού, USMCA κατ’ αυτήν των ΗΠΑ – που υπογράφτηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί την επόμενη χρονιά κι από τα τρία κράτη.

Η συμφωνία είναι κρίσιμη για τις οικονομίες του Μεξικού και του Καναδά: αντίστοιχα, περί το 80% και το 75% των εξαγωγών τους έχει προορισμό την αγορά των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τελωνειακούς δασμούς σε πολλά από τα προϊόντα καναδικής και μεξικανικής παραγωγής που δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία.

Απειλεί τους γείτονες της χώρας του με νέα αντίποινα αν δεν σταματήσουν τις μεταναστευτικές ροές και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», αντέτεινε ο καναδός πρωθυπουργός Κάρνι.

«Ο καλύτερος τρόπος να ανταγωνιστούμε άλλες περιοχές του κόσμου είναι να ενισχύσουμε την εμπορική συμφωνία των τριών χωρών», έκρινε από την πλευρά της η μεξικανή πρόεδρος Σέινμπαουμ.