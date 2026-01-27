Διεθνή

Modi: Η συμφωνία ΕΕ – Ινδίας θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας

Σε ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι η εμπορική συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ινδίας
Με ενθουσιώδη δήλωση στα social media o Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τόνισε ότι η μεγάλη εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που επισημοποίησαν σήμερα (27.1.2026) η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα δημιουργήσει «πολυάριθμες ευκαιρίες».

Συγκεκριμένα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι, σε ανάρτησή του στα social media, τόνισε ότι η εμπορική συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία.

 

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους ηγέτες της ΕΕ για τη δέσμευσή τους για την επίτευξη αυτόυ του στόχου.

Τέλος, συμπλήρωσε ότι: «Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας – Ευρώπης για ένα ευημερές μέλλον».

