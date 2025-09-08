Διεθνή

Οι δασμοί Τραμπ φρενάρουν οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ – Στο χαμηλότερο επίπεδο το τελευταίο 6μηνο

Ακόμα και μετά την επιβράδυνση, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του περσινού ρεκόρ των σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων
USA China flags

Επιβραδύνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας προς τις ΗΠΑ, καθώς οι παραγγελίες μειώνονται.

Οι πωλήσεις της Κίνας στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 4,4% τον Αύγουστο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 322 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων σήμερα (8.9.25). Αυτό ήταν χαμηλότερο από τη μέση πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,5%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3%, αφήνοντας ένα εμπορικό πλεόνασμα 102 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ακόμα και μετά την επιβράδυνση, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του περσινού ρεκόρ των σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό να αντισταθμίζουν την ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών και ο αδίστακτος ανταγωνισμός σημαίνουν ότι πολλές εταιρείες βρίσκονται στο κόκκινο παρά την αύξηση των εσόδων από εξαγωγές, με τα βιομηχανικά κέρδη να μειώνονται σχεδόν κατά 2% στο έτος έως τον Ιούλιο.

Ένας δείκτης των νέων παραγγελιών εξαγωγών της Κίνας βρίσκεται σε πολυμηνιαίο χαμηλό, γεγονός που αποτελεί κακό οιωνό για την εξωτερική ζήτηση την επόμενη περίοδο.

