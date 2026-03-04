Οι ηγέτες της ΕΕ θα ζητήσουν μέτρα για τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα στραφούν στο εκτελεστικό όργανο του μπλοκ (σ.σ. Κομισιόν) προκειμένου να προτείνει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές βιομηχανίες, στη σύνοδο κορυφής αργότερα αυτό το μήνα.

Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων αναμένεται να ζητήσουν από την Κομισιόν να εξετάσει όλα τα στοιχεία των τιμών χονδρικής και λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι επίμονα υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αναδειχθεί σε προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας της Ένωσης, με τη βαριά βιομηχανία να τις κατηγορεί για το κλείσιμο εργοστασίων ενόψει της σκληρυνόμενης ανταγωνισμού με την Κίνα και τις ΗΠΑ, όπου η ενέργεια είναι φθηνότερη. Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν επιδεινώνει επίσης τις ανησυχίες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτινάσσονται στα ύψη.

Οι ηγέτες θα απαιτήσουν επίσης η επικείμενη αναθεώρηση της αγοράς άνθρακα της ΕΕ, του βασικού εργαλείου της πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα, να μειώσει τόσο την αστάθεια όσο και τον αντίκτυπό της στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τον «βασικό ρόλο» του προγράμματος στην τόνωση των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες. Η Κομισιόν έχει προγραμματίσει να προτείνει αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εμπορία εκπομπών κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.