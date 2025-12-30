ΟΠΕΚ+: Φρενάρει την παραγωγή πετρελαίου

Θα «φρενάρει» τελικά την παραγωγή πετρελαίου ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ+) το α’ τρίμηνο του 2026, εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων παγκόσμιας υπερπροσφοράς πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές.

Κύρια μέλη με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία θα πραγματοποιήσουν μηνιαία τηλεδιάσκεψη στις 4 Ιανουαρίου και θα επανεξετάσουν την απόφαση — που ελήφθη για πρώτη φορά τον Νοέμβριο — να σταματήσουν τις περαιτέρω αυξήσεις της προσφοράς κατά το πρώτο τρίμηνο, μετά την ταχεία ανάκαμψη της παραγωγής νωρίτερα φέτος.

Η συμμαχία επιβεβαίωσε την πολιτική αυτή κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στις αρχές του μήνα και πιθανότατα θα το κάνει και πάλι αυτή τη φορά, σύμφωνα με τους εκπροσώπους, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν καθώς συζητούσαν ιδιωτικές διαβουλεύσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου έχουν χάσει 17% φέτος και οδεύουν προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από την πανδημία του 2020, καθώς η προσφορά αυξήθηκε τόσο από τον ΟΠΕΚ+ όσο και από τους ανταγωνιστές του, ενώ η παγκόσμια ζήτηση επιβραδύνθηκε. Προβλέψεις όπως αυτές του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προβλέπουν μια ρεκόρ υπερπροσφορά το επόμενο έτος, και ακόμη και η γραμματεία του ΟΠΕΚ — που συνήθως είναι πιο αισιόδοξη από άλλες — προβλέπει ένα μέτριο πλεόνασμα.

Η τελευταία διαδικτυακή συνάντηση του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου και των εταίρων του πραγματοποιείται σε ένα κλίμα αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.