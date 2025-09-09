Διεθνή

Ουκρανία: Επίσημο αίτημα στο ΔΝΤ για νέο δανειακό πρόγραμμα από το Κίεβο

Η Ουκρανία δαπανά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη των δυτικών της συμμάχων
National flag of Ukraine waving outside on a wing facing the bright sky and the Sun
iStock

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ζήτησε η Ουκρανία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καθώς ο πόλεμος με την Ρωσία συνεχίζεται, διατηρώντας τις στρατιωτικές δαπάνες υψηλές, δήλωσε σήμερα (9.9.25) η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία δαπανά περίπου το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική υποστήριξη των δυτικών της συμμάχων για να καλύψει το κόστος των συντάξεων, τους μισθούς στον δημόσιο τομέα και τις ανθρωπιστικές δαπάνες, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 έχει καταρτιστεί, με δεδομένο ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη» δήλωσε μέσω ανάρτησης της στην πλατφόρμα Χ η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια είπε ότι υπέβαλε επισήμως επιστολή προς το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής της αποστολής επιτήρησης του ΔΝΤ στην Ουκρανία Γκάβιν Γκρέι.

Οι ομάδες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το εν λόγω πρόγραμμα τους επόμενους μήνες δήλωσε η Σβιριντένκο «με στόχο να διασφαλίσουμε μια θετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έως το τέλος του τρέχοντος έτους».

Η ίδια δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων τα οποία θα ζητήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

Η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Στροφή της Ουγγαρίας – Δεκαετής συμφωνία φυσικού αερίου με Shell καθώς η ΕΕ απομακρύνεται από τη Ρωσία
Η συμφωνία αφορά 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που θα παραδοθούν σε διάστημα μιας δεκαετίας, αρχής γενομένης από το 2026, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο
REUTERS
SAFE: Η Κομισιόν ανακοινώνει προσωρινή διάθεση 150 δισ. ευρώ – 787 εκατ. ευρώ θα λάβει η Ελλάδα
Τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, στα οποία θα περιγράφεται η χρήση της πιθανής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα οποία θα υποβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2025
Τανκ 2
Οι χαμηλότερες αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων αποφέρουν απροσδόκητα κέρδη 13 δισ. ευρώ για την Mελόνι
Οι αξιωματούχοι στη Ρώμη θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους αριθμούς καθώς θα μοντελοποιούν έναν προϋπολογισμό που πρέπει να παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου
Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι
Πού βαδίζει η γαλλική οικονομία μετά την πτώση του Μπαϊρού: Μηδαμινή ανάπτυξη, υψηλό κόστος δανεισμού και στο βάθος πιθανή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας
Η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει μια απόφαση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, πληρώνει τώρα περισσότερα για μακροπρόθεσμο χρέος από την Ελλάδα και την Ισπανία
Διαδηλώτρια ενάντια στην κυβέρνηση Μπαϊρού 1
Στην άκρη του γκρεμού η κυβέρνηση Μπαϊρού και η οικονομία της Γαλλίας – Πόσο κοντά είναι η προσφυγή στο ΔΝΤ ή η παρέμβαση της ΕΚΤ
Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού και η άνοδος των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων
Ο Μπαιρού και ο Μακρόν 3
Newsit logo
Newsit logo