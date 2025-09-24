Πέφτει το χρηματιστήριο στην Τουρκία μετά τη δικαστική αναστολή του συνεδρίου του ρεπουμπλικανικού κόμματος

Πτώση κατέγραψαν οι τουρκικές μετοχές αφότου δικαστήριο διέταξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας να διακόψει μια συνάντηση που είχε ως στόχο να βοηθήσει στην επαναφορά ενός ανώτερου αξιωματούχου που απομακρύνθηκε στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης νομικής καταστολής.

Συγκεκριμένα, η απόφαση απαιτούσε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), να σταματήσει το συνέδριο που συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για την επανεκλογή του Οζγκούρ Τσελίκ- του κορυφαίου αξιωματούχου του κόμματος στην επαρχία μέχρι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν το ίδιο δικαστήριο τον αντικατέστησε με έναν επίτροπο, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο δείκτης των μετοχών Borsa Istanbul 100 (Τουρκία) αντέστρεψε τα προηγούμενα κέρδη και υποχώρησε έως και 1,8% μετά την είδηση, με τις τράπεζες να ηγούνται των απωλειών.

Η αναβολή μιας υπόθεσης που αμφισβητούσε τη νομιμότητα της ηγεσίας του CHP την περασμένη εβδομάδα και η επανεκλογή του Οζγκούρ Εζέλ ως επικεφαλής του κόμματος την Κυριακή έδωσαν κάποια ανακούφιση στις τουρκικές αγορές, εν μέσω στοιχημάτων ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να υποχωρήσουν για λίγο. Η δικαστική απόφαση της Τετάρτης σηματοδότησε ότι οι πολιτικές εντάσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν, επηρεάζοντας το κλίμα.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι η προσωρινή του απόφαση για το συνέδριο του CHP στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι οριστική, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, καθώς η νομική διαδικασία που αφορά το συνέδριο της Κωνσταντινούπολης αντικατοπτρίζει αυτήν της υπόθεσης για την εκλογή ηγεσίας του CHP. Εάν η δικαστική εξουσία ακολουθήσει παρόμοια πορεία στην υπόθεση της προεδρίας, ο εθνικός ηγέτης του CHP ενδέχεται να απομακρυνθεί.

Η εθνική εποπτική αρχή εκλογών της Τουρκίας είχε προηγουμένως επιτρέψει τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν η συγκέντρωση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί ή όχι.

Οι μετοχές στην Κωνσταντινούπολη έχουν έκτοτε ανακτήσει μέρος των απωλειών, μειώνοντας την αξία τους κατά 0,5%. Η απόδοση των πενταετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 36,34%.

Μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις έχουν βάλει στο στόχαστρο το CHP, σε αυτό που το κόμμα περιγράφει ως πολιτικά υποκινούμενη επίθεση μετά τη νίκη του επί του κόμματος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024. Η κυβέρνηση λέει ότι η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη.