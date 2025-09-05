Διεθνή

Πώς θα απαντήσει η ΕΕ στους δασμούς της Κίνας στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος

«Θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους παραγωγούς και τη βιομηχανία μας», λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου, Όλαφ Γκιλ
Στην απόφαση της Κίνας να επιβάλει προσωρινούς δασμούς στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την ΕΕ απάντησε σήμερα (5.9.25) ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου Όλαφ Γκιλ.

Συγκεκριμένα, ο Όλαφ Γκιλ αναφέρθηκε σχετικά με τους δασμούς της Κίνας στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την ΕΕ λέγοντας ότι «Θα μελετήσουμε τις λεπτομέρειες και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους παραγωγούς και τη βιομηχανία μας».

Ο Όλαφ Γκιλ μίλησε και για την έρευνα αντιντάμπινγκ που ξεκίνησε το Πεκίνο τον Ιούνιο, λέγοντας πως «η Επιτροπή παρακολούθησε αυτές τις διαδικασίες πλήρως και στενά σε όλα τα στάδια» και πως η έρευνα από το Πεκίνο «βασίστηκε σε αμφισβητήσιμες κατηγορίες και ανεπαρκή στοιχεία και, συνεπώς, δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την έναρξή της».

