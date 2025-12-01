Ρωσικές τράπεζες δηλώνουν έτοιμες να αναδιαρθρώσουν το χρέος της Russian Railways

Tην ετοιμότητά τους να αναδιαρθρώσουν μέρος του χρέους της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων, Russian Railways, εκφράζουν οι κορυφαίες ρωσικές τράπεζες, με επικεφαλής την τράπεζα VTB. Το χρέος ανέρχεται σε περίπου 4 τρισ. ρούβλια (50,8 δισ. δολάρια).

Συγκεκριμένα, η αναδιάρθρωση θα πραγματοποιηθεί εφόσον η κεντρική τράπεζα δεν αυξήσει τις απαιτήσεις αποθεματικών, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της VTB, Andrei Kostin σε αποκλειστική συνέντευξη του στο Reuters. Η Russian Railways αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εργοδότη της χώρας και η χρηματοοικονομική της κατάσταση θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα του εγχώριου συστήματος μεταφορών. Η VTB, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής των Ρωσικών Σιδηροδρόμων και τα κορυφαία στελέχη της τράπεζας συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες συζητήσεις με την κυβέρνηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του χρέους. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν επίσης αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συζητήσεις ανάμεσα σε τράπεζες, την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, με στόχο να βρεθεί βιώσιμη λύση για το υπέρογκο χρέος της εταιρείας.

Μια προηγούμενη πρόταση να μετατραπεί χρέος ύψους 400 δισ. ρουβλιών σε μετοχές απορρίφθηκε από τους πιστωτές, καθώς κρίθηκε πολύπλοκη από πλευράς κανονισμών και κεφαλαίων. Ο Kostin τόνισε ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα εξαρτηθεί από την παρουσίαση ενός αξιόπιστου χρηματοοικονομικού πλάνου για την επόμενη τριετία από την εταιρεία.

Η ανάγκη για αναδιάρθρωση προκύπτει από συνδυασμό υψηλών επιτοκίων και υποχρεωτικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών, όπως οι εξαγωγές άνθρακα προς την Κίνα. Ως πιθανή εναλλακτική, ο Kostin πρότεινε τη χρήση του άνθρακα για τροφοδότηση data centers εντός Ρωσίας, μειώνοντας τις ζημιογόνες μεταφορές και εκμεταλλευόμενος την εγχώρια αγορά τεχνολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχει νόημα να μεταφέρεται άνθρακας στην Κίνα με ζημία, όταν, για παράδειγμα, κέντρα δεδομένων, τα οποία σήμερα χρειάζονται ενέργεια, μπορούν να εγκατασταθούν κοντά σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Τα κρυπτονομίσματα μπορούν να εξορυχθούν, όπως για παράδειγμα το bitcoin», δήλωσε ο Kostin

Οι τράπεζες αναμένουν τώρα το νέο χρηματοοικονομικό μοντέλο της Russian Railways, προκειμένου να αξιολογήσουν αν η εταιρεία θα μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της εντός 3 – 5 ετών και να αποφευχθούν μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας.