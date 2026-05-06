Η Νέα Ζηλανδία σχεδιάζει αποθήκευση καυσίμων στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία για να διασφαλίσει αποθέματα

Η Νέα Ζηλανδία εξετάζει το ενδεχόμενο αποθήκευσης καυσίμων στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν αποκαλύπτουν τους κινδύνους από την περιορισμένη εγχώρια χωρητικότητα αποθήκευσης.

«Δεν έχουμε πλεονάζουσα χωρητικότητα αποθήκευσης καυσίμων στη Νέα Ζηλανδία», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Πόρων Σέιν Τζόουνς τονίζοντας ότι έχει εξεταστεί η πιθανότητα αποθήκευσης καυσίμων στην ανοιχτή θάλασσα και ειδικότερα σε Μαλαισία και Σιγκαπούρη.

Η Νέα Ζηλανδία έχασε ένα τεράστιο μέρος της χωρητικότητας αποθήκευσης καυσίμων της όταν το μοναδικό διυλιστήριό της στο Marsden Point, βόρεια του Ώκλαντ, έκλεισε το 2022. Η περιοχή γύρω από τη Σιγκαπούρη και τη νότια Μαλαισία αποτελεί σημαντικό κόμβο διύλισης και αποθήκευσης καυσίμων για την Ασία.

Το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν ασκήσει πιέσεις στην Ασία, καθώς η περιοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει πυροδοτήσει μια αναταραχή μεταξύ των κρατών για την εξασφάλιση των αποθεμάτων και την αναζήτηση διαβεβαιώσεων για σταθερό εφοδιασμό.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση σύναψε σύμβαση με την Channel Infrastructure NZ η οποία λειτουργεί τερματικό σταθμό εισαγωγής καυσίμων στις πρώην εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, για την επαναλειτουργία δεξαμενών για αποθήκευση ντίζελ. Ανακοίνωσε επίσης μια συμφωνία την περασμένη εβδομάδα με την Z Energy – μια μονάδα της αυστραλιανής εταιρείας καυσίμων Ampol – για την εξασφάλιση επιπλέον εννέα ημερών εφοδιασμού ντίζελ και αξιολογεί εάν ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες προμήθειες καυσίμου αεροσκαφών.

Τα σχόλια του υπουργού έρχονται δύο ημέρες αφότου η Σιγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διασφάλιση της ροής κρίσιμων αγαθών, όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια.