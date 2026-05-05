Τα 30ετή ομόλογα ΗΠΑ – Ην. Βασιλείου εκπέμπουν σήμα για αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο – Καμπανάκι για το χρέος

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς το κόστος δανεισμού για μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας φόβους για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την ευρύτερη σταθερότητα των αγορών.

Στις ΗΠΑ, η απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων έχει ξεπεράσει το 5%, επίπεδο που σηματοδοτεί σημαντική αύξηση του κόστους μακροπρόθεσμου δανεισμού και αποτελεί ένδειξη ότι οι αγορές προεξοφλούν πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και λιγότερο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Παράλληλα με τις αγορές ομολόγων, η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει το βάρος εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέους, το οποίο ήδη βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η αγορά των κρατικών ομολόγων δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η απόδοση των 30ετών βρετανικών ομολόγων έχει εκτοξευθεί κοντά στο 5,7%–5,8%, αγγίζοντας υψηλά που είχαν να εμφανιστούν από το 1998.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει σημαντικά το κόστος δανεισμού της βρετανικής κυβέρνησης και περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο, με τον Guardian να κάνει λόγο για «κατάσταση που είναι δύσκολο να ηρεμήσει, ειδικά όσο οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να δημιουργούν ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία».

Σε ανάλυσή του, το Bloomberg προειδοποιεί ότι η μεγαλύτερη «φούσκα» σήμερα ενδέχεται να βρίσκεται στην αγορά ομολόγων και όχι στις μετοχές, υποστηρίζοντας ότι οι αποτιμήσεις στο παγκόσμιο χρέος δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τον κίνδυνο από τα υψηλά ελλείμματα και τη δημοσιονομική επιδείνωση μεγάλων οικονομιών.

Η άνοδος στην απόδοση ομολόγων μεταφράζεται σε:

Ακριβότερο δανεισμό για κυβερνήσεις

Υψηλότερα επιτόκια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Πίεση στις αποτιμήσεις των χρηματιστηρίων

Αυξημένο κίνδυνο για νέα επεισόδια αστάθειας στις αγορές

Το μήνυμα των αγορών

Οι αγορές ομολόγων εκπέμπουν πλέον σαφές προειδοποιητικό σήμα ότι η εποχή του «φθηνού χρήματος» έχει παρέλθει. Με ΗΠΑ και Βρετανία να βλέπουν το κόστος δανεισμού να επιστρέφει σε επίπεδα προ δεκαετιών, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη απόδοση για να χρηματοδοτήσουν κράτη με αυξανόμενο χρέος και επιδεινούμενα δημοσιονομικά μεγέθη.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι ο συνδυασμός του επίμονου πληθωρισμού σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και αυξημένες ανάγκες κρατικού δανεισμού, οδηγούν σε μεγαλύτερη αναστάτωση της παγκόσμιας οικονομικής σκηνής.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η διάσπαση του 5% μακροπρόθεσμα στις αγορές ομολόγων αποτελεί ψυχολογικό σημείο καμπής, καθώς ιστορικά τέτοια επίπεδα έχουν συνδεθεί με αυξημένες πιέσεις στις αποτιμήσεις τόσο των μετοχών όσο και των ακινήτων.