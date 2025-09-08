Στη Γαλλία στραμμένα τα βλέμματα των διεθνών επενδυτών – Σήμερα η ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού, ποια είναι τα σενάρια

Στο Παρίσι είναι συγκεντρωμένη η προσοχή των διεθνών επενδυτών σήμερα (8.9.25) καθώς είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Βουλής της Γαλλίας προκειμένου να δώσει ή όχι ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να μη λάβει η κυβέρνηση Μπαρού ψήφο εμπιστοσύνης στο Παρίσι και έτσι να πέσει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως αυτόματα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Μακρόν, θα προκηρύξει άμεσα πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Το γαλλικό «δράμα» μπορεί κάλλιστα να αποσπάσει την προσοχή από τις προοπτικές της Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων τριμηνιαίων προβλέψεων της ΕΚΤ από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που όρισε δασμούς στα προϊόντα της ένωσης στο 15%, σημειώνει το Bloomberg.

Η απόφαση πολιτικής μπορεί να συνοδεύεται από ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πού θα πάει στη συνέχεια το κόστος δανεισμού της ευρωζώνης, καθώς από τα τέλη Αυγούστου οπότε ο Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης, έχει εκτοξευθεί. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ συμφώνησαν τον Ιούλιο να είναι «σκόπιμα μη ενημερωτικοί» για το θέμα, αν και ένα κρίσιμο στοιχείο στην επόμενη κίνησή τους θα είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία τώρα προετοιμάζεται για μείωση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ΕΚΤ, κυρίως αν επιδεινώσει περαιτέρω τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής. Μια προγραμματισμένη αξιολόγηση την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 από την Fitch Ratings, η οποία έχει αρνητικές προοπτικές για τη χώρα, θα μπορούσε να αποτελέσει περαιτέρω ανατροπή εάν προχωρήσει σε υποβάθμιση.

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πιθανό να λάβουν μια αδιαμφισβήτητη απόφαση για τα επιτόκια την ερχόμενη εβδομάδα, ακόμη και ενώ παρακολουθούν νευρικά την πολιτική κρίση που μαίνεται στην καρδιά της ευρωζώνης.

Μέχρι να συναντηθούν στη Φρανκφούρτη για να διατηρήσουν σχεδόν σίγουρα το κόστος δανεισμού αμετάβλητο, η γαλλική κυβέρνηση πιθανότατα θα έχει καταρρεύσει, αφήνοντας ένα αδιέξοδο σχετικά με τη δημοσιονομική εξυγίανση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής πιο άλυτο από ποτέ.

Με την ΕΚΤ να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της νομισματικής ζώνης σε περίπτωση κρίσης χρέους, οι δηλώσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ την Πέμπτη 11 Σεπτεβρίου 2025 θα αναλυθούν προκειμένου να εντοπιστούν ενδείξεις σχετικά με την προθυμία της να βοηθήσει στον περιορισμό της αναταραχής που προέρχεται από τη χώρα που κάποτε υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών.

Ιδού τα σενάρια της πολιτικής – οικονομικής κρίσης στη Γαλλία, σύμφωνα με το Bloomberg:

Τι θα γίνει αν πέσει ο Μπαϊρού;

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει νέο πρωθυπουργό ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να διεξαγάγει πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Ένας διαφορετικός πρωθυπουργός θα άνοιγε έναν εντελώς νέο γύρο πολιτικών διαπραγματεύσεων, ενώ νέες εκλογές, που θα διεξαχθούν λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τις τελευταίες, θα μπορούσαν να εμβαθύνουν την αστάθεια και να διχάσουν περαιτέρω το εκλογικό σώμα.

Μια άλλη επιλογή για τον πρόεδρο θα ήταν να εισακούσει τις εκκλήσεις πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, να παραιτηθεί. Ο Μακρόν απέρριψε αυτή την πιθανότητα, λέγοντας ότι θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2027.

Ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης;

Η επιλογή ενός νέου πρωθυπουργού δεν θα είναι εύκολη. Δεν υπάρχει προφανής υποψήφιος ικανός να περάσει νομοθεσία από μια Εθνοσυνέλευση που χωρίζεται σε τρία ανταγωνιστικά μπλοκ.

Ο Μακρόν έχει προτρέψει τους κεντρώους συμμάχους του στο κοινοβούλιο να απευθυνθούν στη μετριοπαθή αριστερά για να οικοδομήσουν συμμαχίες που θα μπορούσαν να αντέξουν περαιτέρω αναταραχές και να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό του 2026. Τέτοιες προσπάθειες έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Θα μπορούσε να προσπαθήσει να διορίσει κάποιον από το κεντρώο μπλοκ του, όπως τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ή έναν τεχνοκράτη στα πρότυπα του υπουργού Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ, ενός έμπειρου επαγγελματία στον τομέα των επενδύσεων με δεσμούς με την αριστερά.

Η επιλογή ενός Σοσιαλιστή ως πρωθυπουργού φαίνεται καταδικασμένη σε αποτυχία. Ο επικεφαλής του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού, αλλά το συντηρητικό Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο κατέχει επί του παρόντος μερικές ανώτερες θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο, έχει εγείρει την πιθανότητα να αποχωρήσει από την κυβέρνηση σε περίπτωση που η αριστερά έρθει στην εξουσία.

Μεταξύ άλλων ονομάτων που ακούγονται στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης είναι αυτό του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα του Μακρόν από τους Ρεπουμπλικάνους το 2017, αλλά σε αυτό το σημείο πρόκειται απλώς για εικασίες.

Γιατί ο Μακρόν διστάζει να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές;

Ο Μακρόν έχει πει στους συμμάχους του ότι η εκ νέου διάλυση της κάτω βουλής είναι πιθανό να οδηγήσει στο ίδιο κατακερματισμένο αποτέλεσμα με πέρυσι, ανέφερε το Bloomberg News.

Ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική του εξουσία για να προκηρύξει νέες εκλογές.

Ωστόσο, νέα εκλογική μάχη είναι απίθανο να διορθώσει το υποκείμενο πρόβλημα, το οποίο είναι ότι το γαλλικό εκλογικό σώμα είναι βαθιά διχασμένο – όπως αποδεικνύεται από την τρέχουσα σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης. Εάν οι Γάλλοι κληθούν να ψηφίσουν ξανά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένα κόμμα ή μια ισχυρή ομάδα που μπορεί να συνεργαστεί είναι πιθανό να αναδειχθεί με πλειοψηφία.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Ifop σχετικά με τις προθέσεις των ψηφοφόρων δείχνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν θα συγκεντρώσει μεταξύ 32% και 33%, χάνοντας κάποιο έδαφος από τις τελευταίες εκλογές.

Μια αριστερή συμμαχία παρόμοια με αυτή που σχηματίστηκε πέρυσι θα μπορούσε να λάβει 25%, αν και έχουν προκύψει βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των κομμάτων που την αποτελούν – της ακροαριστερής Γαλλίας Ανυπότακτης του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, των Κομμουνιστών, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών.

Το κεντρώο μπλοκ του Μακρόν θα μειωνόταν στο 15%, με τους Ρεπουμπλικάνους ακριβώς πίσω με 13%.

Πώς θα μπορούσε μια νέα κυβέρνηση να κάνει συμβιβασμό στον προϋπολογισμό;

Ο Μπαϊρού έχει προτείνει περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξήσεις φόρων και δήλωσε ότι αυτά είναι απαραίτητα για να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 4,6% του οικονομικού προϊόντος το 2026 από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα προτεινόμενα μέτρα του είναι η κατάργηση δύο αργιών. Άλλα βήματα περιλαμβάνουν έναν νέο φόρο στους υψηλότερα εισοδηματίες, πάγωμα των συντάξεων και των πληρωμών κοινωνικής πρόνοιας στα επίπεδα του 2025 και πιθανές πωλήσεις των μεριδίων του κράτους σε εταιρείες.

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν δείξει μέχρι στιγμής μικρή επιθυμία για συμβιβασμό για να σώσουν τον Bayrou, αλλά μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να βρει κάποιο περιθώριο ελιγμών. Η διατήρηση των αργιών και η άσκηση μεγαλύτερης δημοσιονομικής πίεσης στους πλουσιότερους πολίτες της χώρας θα μπορούσε να μαλακώσει την μετριοπαθή αριστερή αντιπολίτευση.

Η εύρεση μιας μέσης λύσης δεν θα είναι εύκολη, επειδή ο προτεινόμενος «αντιπροϋπολογισμός» του Σοσιαλιστικού κόμματος περιλαμβάνει έναν πλήρη φόρο περιουσίας και θα επαναφέρει την ηλικία συνταξιοδότησης της χώρας στα 62 έτη, από τα 64. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πιο φιλοεπιχειρηματική ατζέντα του Μακρόν.

Τι θα συνέβαινε στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας χωρίς συμφωνία για τον προϋπολογισμό;

Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη και η απομάκρυνση του Bayrou θα άφηνε στον διάδοχό του μια κληρονομιά αυξανόμενου χρέους. Ο δημόσιος δανεισμός ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος βρίσκεται σε τροχιά αύξησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 125% το 2030, εάν οι πολιτικοί δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν σε μέτρα για τον έλεγχό του, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg Economics.

Από τότε που παρουσίασε τις προτάσεις του τον Ιούλιο για τον περιορισμό των δαπανών, ο Bayrou έχει εντείνει τη ρητορική του σχετικά με το τι θα συμβεί εάν η χώρα δεν το πράξει. Έχει δηλώσει ότι η χώρα είναι εθισμένη στις δημόσιες δαπάνες και βρίσκεται σε «θανάσιμο κίνδυνο», με το χρέος να αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ κάθε δευτερόλεπτο και το κόστος τόκων να οδεύει προς τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2029 εάν δεν γίνει τίποτα.

Η κυβέρνησή του στοχεύει να συνεχίσει να μειώνει το κενό στον προϋπολογισμό ώστε να το φέρει εντός του ορίου του 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2029. Εάν δεν ψηφιστεί προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του έτους, το κοινοβούλιο αναμένεται να επεκτείνει το πλαίσιο του 2025. Ενώ αυτό θα βοηθούσε λίγο, δεν θα περιλάμβανε το πιο σκληρό φάρμακο του Bayrou.

Πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές εάν ο Bayrou ανατραπεί;

Ακόμα και πριν ο Bayrou προκαλέσει πολιτική αναταραχή, ορισμένοι επενδυτές ξεπουλούσαν γαλλικά ομόλογα εν μέσω επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών και πολιτικής αβεβαιότητας, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού σε σχέση με τους ομολόγους του.

Η απροσδόκητη απόφασή του να εκθέσει τον εαυτό του σε ψήφο εμπιστοσύνης για τη μείωση του χρέους έχει αναστατώσει περαιτέρω τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ένα βασικό μέτρο κινδύνου είναι η διαφορά απόδοσης μεταξύ του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας και του γερμανικού. Αυτή έχει αυξηθεί ραγδαία, ενώ ο χρηματιστηριακός δείκτης CAC-40 της χώρας έχει επίσης πληγεί. Καθώς εξελισσόταν η πιο πρόσφατη αναταραχή, η πίεση στην αγορά φάνηκε να υποχωρεί λίγο λόγω των ενδείξεων ότι δεν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Με προγραμματισμένες μεγάλες διαμαρτυρίες — μια γενική διαδήλωση στις 10 Σεπτεμβρίου και μια συνδικαλιστική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου — υπάρχει ανησυχία ότι η πολιτική αναταραχή θα μπορούσε να συνοδευτεί από ένα κύμα κοινωνικής αναταραχής.

Η αγωνία για το πώς η Γαλλία θα ελέγξει το αυξανόμενο έλλειμμά της θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη ζήτηση για το ευρώ.

Το κοινό νόμισμα αποδυναμώθηκε όταν οι πολιτικές εντάσεις επανεμφανίστηκαν μετά την αποκάλυψη του προϋπολογισμού του Bayrou, με έναν τραπεζικό στρατηγικό αναλυτή να αποκαλεί το έλλειμμα «μια βόμβα που πυροδοτεί το κλίμα στην ΕΕ».

Ο Lombard έχει δηλώσει ότι η πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μειωθεί εάν η χώρα καταφέρει να παραμείνει σε καλό δρόμο με τα σχέδια μείωσης του χρέους. Ενώ έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στην επίτευξη του στόχου του 5,4% του ΑΕΠ για το έλλειμμα του προϋπολογισμού φέτος, επειδή τα φορολογικά έσοδα εισρέουν όπως αναμένεται και οι δαπάνες είναι υπό έλεγχο, η αναταραχή έχει επηρεάσει το επιχειρηματικό κλίμα και το επίπεδο ζήτησης στην οικονομία.