Εναλλακτικές των Στενών του Ορμούζ αναζητούν οι ναυτιλιακές, αν και διαρκούν και κοστίζουν περισσότερο

Εταιρείες που διαθέτουν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές που θα παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτή τη στρατηγική προσανατολίζεται η MSC, η μεγαλύτερη εταιρεία που διαθέτει πλοία μεταφοράς η οποία σχεδιάζει πορεία που θα συνδέει την Ευρώπη με απομονωμένα λιμάνια της Μέσης Ανατολής, χρησιμοποιώντας φορτηγά μέσω της Σαουδικής Αραβίας και μικρότερα πλοία στον Περσικό Κόλπο αντί να διέρχεται από τα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, η MSC Mediterranean Shipping σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (2.5.2026), ανέφερε ότι η πρώτη διαδρομή θα γίνει στις 10 Μαΐου από την Αμβέρσα, σε μια πορεία που περιλαμβάνει επίσης στάσεις στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία. Τα πλοία θα διασχίσουν τη Διώρυγα του Σουέζ στην Ερυθρά Θάλασσα και θα επισκεφθούν δύο λιμάνια στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας – την Τζέντα και το λιμάνι του Βασιλιά Αμπντουλάχ.

Από εκεί, το δίκτυο θα χρησιμοποιήσει φορτηγά για να φτάσει στο Νταμάμ στην ανατολική ακτή της χερσονήσου, όπου τα πλοία τροφοδοσίας θα συνδέονται με θαλάσσιες πύλες, συμπεριλαμβανομένων του Άμπου Ντάμπι και του Τζεμπέλ Αλί του Ντουμπάι. Πρόκειται για δύο μεγάλες βιομηχανικές ζώνες με εκατοντάδες πολυεθνικές εταιρείες που βασίζονται σε εμπορευματοκιβώτια που παλιά κυκλοφορούσαν ελεύθερα μέσω του Πορθμού του Ορμούζ.

Η διαδρομή της MSC αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ συνδέοντας την Ευρώπη με τα λιμάνια του Κόλπου. Σύμφωνα με το Bloomberg, φορτηγά θα μεταφέρουν εμπορεύματα μεταξύ του λιμανιού του Βασιλιά Αμπντουλάχ κοντά στην Τζέντα και το Νταμάμ, με συνδέσεις πλοίων με το Τζεμπέλ Αλί και το Άμπου Ντάμπι.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών έχει περιοριστεί σοβαρά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με λίγες ενδείξεις ότι θα ανοίξει σύντομα. Αυτό το παρατεταμένο κλείσιμο αναγκάζει τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναζητήσουν χερσαίες εναλλακτικές λύσεις που διαρκούν περισσότερο, κοστίζουν περισσότερο και έχουν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τα λιμάνια ακριβώς έξω από τα Στενά, στο Ομάν και στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, βλέπουν επίσης μια αύξηση εκτρεπόμενων εμπορευματοκιβωτίων που απαιτούν αυξημένη χωρητικότητα φορτηγών.

Η Hapag-Lloyd, με έδρα το Αμβούργο, δήλωσε τον Μάρτιο ότι δημιούργησε οδούς επίγειας μεταφοράς σε όλη τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν. Η A.P. Moller-Maersk A/S, με έδρα την Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε επίσης λύσεις «landbridge» για εμπορεύματα σε όλη την περιοχή.

Στην ανακοίνωσή της η MSC, με έδρα τη Γενεύη, ανέφερε ότι η προσφορά αποτελεί απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση εν μέσω του «δύσκολου σεναρίου στη Μέση Ανατολή». Η διαδρομή από την Τζέντα προς τη Νταμάμ – μια διαδρομή που διέρχεται από την πρωτεύουσα Ριάντ – είναι περίπου 800 μίλια (1.300 χιλιόμετρα).

Τα πλοία τροφοδοσίας της MSC θα φτάσουν επίσης στο Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Οι εναλλακτικές διαδρομές πάντως αυξάνουν το κόστος μεταφοράς καθώς απαιτούν περισσότερα καύσιμα, μεγαλύτερο χρόνο ταξιδιού, αβεβαιότητα για τα ναυλοσύμφωνα και αυξημένη ζήτηση για ασφαλιστικές καλύψεις πολεμικού ρίσκου.