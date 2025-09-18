Τράπεζα της Αγγλίας: Στο 4% τα επιτόκια – Επιφυλακτική στάση για μελλοντικές μειώσεις

Διατήρησε τα επιτόκια στο 4% η Τράπεζα της Αγγλίας και άφησε υπό αμφισβήτηση την προοπτική περαιτέρω μειώσεων αργότερα φέτος, μετά τις αυξανόμενες ανησυχίες για μια αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας ψήφισε με 7 ψήφους υπέρ της διατήρησης αμετάβλητων επιτοκίων την Πέμπτη (18.9.25), με τους Σουάτι Ντίνγκρα και Άλαν Τέιλορ, που θεωρούνταν επί χρόνια υπέρμαχοι της πολιτικής, να υποστηρίζουν μια ακόμη μείωση κατά 25 μονάδες. Η απόφαση και η διαίρεση των ψήφων ήταν αναμενόμενες από τους οικονομολόγους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Διατήρησε την προειδοποίηση ότι οι μελλοντικές περικοπές θα είναι σταδιακές και προσεκτικές και θα εξαρτηθούν από τον βαθμό στον οποίο οι υποκείμενες αντιπληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να μετριάζονται. Οι ανοδικοί κίνδυνοι για μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν εμφανείς στην αξιολόγηση της Επιτροπής.

Τα βρετανικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων να υποχωρεί κατά μία μονάδα βάσης στο 4,62%. Η λίρα διατήρησε τα προηγούμενα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,1% στα 1,364 δολάρια.

«Παρόλο που αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο μας του 2%, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντριου Μπέιλι σε ανακοίνωσή του παράλληλα με την απόφαση.

Η τράπεζα δήλωσε ότι έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την ελάφρυνση των πιέσεων στους μισθούς παρά στις τιμές, αλλά σημείωσε ότι μια πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και στα δύο.

Η γλώσσα της Τράπεζας της Αγγλίας ενισχύει τον πιο επιφυλακτικό τόνο από την τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, η οποία ώθησε τους επενδυτές να μειώσουν τα στοιχήματά τους για μελλοντικές περικοπές. Αυτό συνέβη μετά από επίσημα στοιχεία αυτής της εβδομάδας που έδειξαν πληθωρισμό σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας και ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας σταθεροποιείται.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ψήφισαν επίσης να μειώσουν τον ρυθμό με τον οποίο η Τράπεζα της Αγγλίας μειώνει τις συμμετοχές της σε κρατικά ομόλογα, αφότου η αστάθεια στην αγορά ομολόγων με χρυσό οδήγησε το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 30 ετών. Από τον Οκτώβριο, ο ισολογισμός θα συρρικνωθεί κατά 70 δισεκατομμύρια λίρες (95 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως από τον τρέχοντα ρυθμό των 100 δισεκατομμυρίων λιρών, ενώ οι ενεργές πωλήσεις θα στρεβλωθούν από τα μακροπρόθεσμα ομόλογα με χρυσό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται σε αντίθεση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία μείωσε τα επιτόκια την Τετάρτη και αναμένεται να ακολουθήσει με αρκετές ακόμη. Οι επενδυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου θα εγκαταλείψει τον ρυθμό χαλάρωσης που λαμβάνει χώρα ανά τρίμηνο, με μόνο μία ακόμη κίνηση να έχει πλήρως προβλεφθεί μέχρι το τέλος του 2026 πριν από την απόφαση της Πέμπτης.

Αυτό έρχεται εν μέσω βαθιών διαιρέσεων στην Τράπεζα της Αγγλίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μιας νέας αύξησης του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από τους λογαριασμούς ενέργειας και τροφίμων. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό των νοικοκυριών αυξάνονται τώρα και ορισμένοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν βρόχο ανατροφοδότησης τροφοδοτώντας τις μισθολογικές απαιτήσεις που στη συνέχεια οδηγούν σε περισσότερες αυξήσεις τιμών.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4% αυτόν τον μήνα, μια ένδειξη που αναμένεται να δημοσιευτεί περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση της MPC τον Νοέμβριο. Οι αξιωματούχοι ανησυχούν ιδιαίτερα για την αυξανόμενη τιμή των τροφίμων, δεδομένης της σημασίας τους για τους καταναλωτές.

Προηγουμένως, είχαν επισημάνει μια ψύχραιμη αγορά εργασίας και μια υποτονική οικονομία ως ένδειξη μείωσης των πιέσεων στις τιμές που έρχονται στο μέλλον. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας σταθεροποιείται μετά το πλήγμα που προκάλεσε η αύξηση των φόρων μισθοδοσίας και του κατώτατου μισθού από την Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς τον Απρίλιο.

Η οικονομική ανάπτυξη ήταν επίσης καλύτερη από ό,τι αναμενόταν, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ξεπερνά άλλα έθνη της Ομάδας των Επτά στο πρώτο εξάμηνο. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει τώρα αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% στο τρίτο τρίμηνο, από 0,3% προηγουμένως.